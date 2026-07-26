El exmanejador de Anuel AA se desvincula de almacén abandonado con premios

Después de que Anuel AA señalara que las estatuillas encontradas en un contenedor abandonado llevan grabado el nombre de su exmanejador Frabián Eli Carrión y desmintiera que los premios y otros artículos sean de su propiedad, el violinista salió a aclarar la situación.

El músico afirmó que los reconocimientos fueron robados en el año 2022 de su escritorio en la oficina en la empresa “Real Hasta la Muerte”, fundada por el cantante.

“Esos dos reconocimientos son dos de los momentos más importantes de mi trayectoria, los cuales siempre que estuvieron en mi poder los atesoré con mucho respeto y sería incapaz de tenerlos tirados en esas condiciones en un storage”, explicó.

El pasado viernes, Anuel recurrió a sus historias de Instagram para aclarar que las veces que ha sido premiado no se lleva el galardón con él, sino que su equipo de trabajo le comunica a la producción del evento la dirección exacta a la que debe enviarlo.

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Anuel reaccionó al presunto video en sus historias en Instagram. (Captura / Instagram)

Asimismo, aclaró que tiene seis residencias donde puede guardar sus pertenencias y basureros donde dejar sus objetos dañados, por lo que negó tener una bodega o contenedor extraviado.

La aclaración de Anuel llega después de la publicación del influencer Prieto Hunter, conocido por descubrir contenedores abandonados con objetos de valor.