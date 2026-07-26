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Tres productores, una sola salsa: Jay Lugo estrena “Diferente”

Mottif y Eliot “El Mago de Oz” debutan como intérpretes en una colaboración que fusiona sus trayectorias musicales

26 de julio de 2026 - 2:28 PM

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Los productores Jay Lugo, Mottif y Eliot “El Mago de Oz” trabajaron juntos en el tema "Diferente". (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El productor y compositor puertorriqueño Jay Lugo apuesta nuevamente por la salsa con el lanzamiento de “Diferente”, un sencillo que reúne por primera vez como intérpretes a dos de los productores de la música latina: Mottif y Eliot “El Mago de Oz”.

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La colaboración marca un hito en la trayectoria de los tres, ya que es la primera ocasión en que unen sus voces en una grabación del género salsero. La propuesta busca demostrar la versatilidad de estos reconocidos productores, cuyas carreras han estado ligadas a distintos estilos musicales.

Lugo, conocido por su trabajo como compositor y productor, reúne en este proyecto a Mottif, productor de Marc Anthony, y a Eliot “El Mago de Oz”, figura destacada de la música urbana, en una combinación que integra elementos de la salsa con la experiencia de tres creadores de éxitos en la industria.

Sobre el tema, Lugo —productor de “Copas”— describió “Diferente” como “una cura musical”, al destacar que la colaboración nace de la admiración y el respeto mutuo que existe entre los tres productores.

Más allá de la reunión inédita, el sencillo representa un encuentro entre distintas generaciones y estilos de producción, con el objetivo de ofrecer una propuesta fresca dentro de la salsa y reflejar la evolución del género.

Con este lanzamiento, Jay Lugo, también productor de “Mala y Peligrosa”, continúa ampliando su propuesta artística mediante colaboraciones que reúnen talentos provenientes de diferentes vertientes de la música latina.

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Jay LugoMúsica
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