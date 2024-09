Jay Lugo se inspira en Bizarrap y criolliza las famosas sesiones al son de la salsa

Cansado de escuchar una y otra vez la cantaleta de que “la salsa está muerta” el productor musical Jay Lugo busca cambiar la narrativa y poner al género en el pedestal del que considera, nunca debieron bajarlo. Para lograrlo creo su nueva propuesta musical: “ One take session”.

Lugo quiso buscar la de manera “criollizar” el concepto y de esa manera nació “One take session”. “Vamos a hacerlo en salsa” fue su primer pensamiento, recordó.

“Yo comencé este proyecto por los comentarios de que la salsa está muerta, que ya no hay talento, etc. Y quise buscar cómo aportar a cambiar eso sobre el género y demostrar al mundo que hay talento, no está muerta. Y está funcionando”, sostuvo Lugo.