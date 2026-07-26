“Avengers: Endgame” vuelve al cine con nuevas escenas en preparación para “Doomsday”

San Diego - El director de Marvel Studios, Kevin Feige, anunció ayer en el Comic-Con en San Diego que la película de 2019 “Avengers: Endgame” volverá a los cines el 25 de septiembre con nuevas secuencias que la vinculan con “Avengers: Doomsday”.

Mientras, durante el evento en San Diego, Feige también reveló que el estreno del nuevo filme con los superhéroes del MCU está previsto para el 18 de diciembre.

Durante la mesa redonda se proyectó un tráiler de “Doomsday” en el que se revelaba que el personaje de Víctor Von Doom, interpretado por Robert Downey Jr., tendrá algún vínculo del pasado con Reed Richards (Pedro Pascal) y Sue Storm (Vanessa Kirby).

También se ve a Storm diciendo que Doom es una persona destrozada que antes era diferente: “Le arrebataron todo lo que amaba”. Más tarde, Richards le pregunta a Doom si es él el responsable de los horrores que les rodean.

PUBLICIDAD

Downey Jr. bromeó en el escenario diciendo que Reed y Doom eran “mejores amigos”.

Los fans han sentido curiosidad por la relación entre ambos después de que la escena postcréditos de “The Fantastic Four: First Steps” incluyera un fragmento en el que se veía a Doom sentado en el salón de Reed y Storm con su bebé.

Entre las estrellas de “Doomsday” que subieron al escenario se encontraban Wright, Duke, Chris Evans, Hayley Atwell, Simu Liu, Danny Ramírez, Anthony Mackie, James Marsden, Kelsey Grammer, Paul Rudd, Rebecca Romijn, David Harbour, Lewis Pullman y Tenoch Huerta.

Ryan Reynolds aparece como un Deadpool gris

Vestido con un nuevo traje gris de Deadpool, Ryan Reynolds irrumpió en la presentación desde el público.

“Llevo mucho tiempo escuchando el programa, pero es la primera vez que llamo”, dijo Reynolds, al preguntarle a Rudd por qué Thor lloraba en la película anterior.

Rudd respondió: “Es seguidor del Wrexham”, en referencia al equipo de fútbol del que Reynolds es copropietario.

“Me parece una forma tremendamente costosa de promocionar una película. ¿Cuándo empezáis a rodar?“, preguntó Reynolds.

“¡Ya está hecho, hermano! ¿Te has dado un golpe en la cabeza?“, dijo Downey Jr. desde el escenario.

Marvel Studios espera que sirva como un reinicio para su marca, que se ha visto diluida por la sobreabundancia de series de Disney+ y la decepción de la crítica ante películas como “Captain America: Brave New World” del año pasado.

Aunque el interés del público por las películas de superhéroes ha disminuido en los últimos años, “Spider-Man: Brand New Day” —lanzada por Sony en colaboración con Marvel— está destinada a dominar la taquilla de verano cuando se estrene el 31 de julio, y la preventa de entradas para “Doomsday” ha sido muy fuerte.

PUBLICIDAD

-----