Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
26 de julio de 2026
84°Bruma
EntretenimientoPelículas y Series
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

David Jonsson será el nuevo protagonista de Black Panther

Marvel también presentó al actor Ryan Gosling como “Ghost Rider” para el 2028

26 de julio de 2026 - 8:08 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Letitia Wright, desde la izquierda, Winston Duke, Ryan Coogler, David Jonsson y Kevin Feige son presentados por Marvel Studios durante el Comic-Con International en San Diego. (Richard Shotwell)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

SAN DIEGO - Marvel Studios aprovechó su presentación del sábado en el evento Comic-Con International para anunciar que David Jonsson será el nuevo “Black Panther”.

El actor británico estará en el papel del hijo del personaje T’Challa, que fue interpretado por el actor Chadwick Boseman, quien falleció tras batallar con el cáncer en el 2020.

Jonsson subió al escenario junto con el director de la saga “Black Panther”, Ryan Coogler —ganador de un Óscar—, junto a Letitia Wright y Winston Duke, llevándose la mano al pecho y esbozando una amplia sonrisa.

El estreno de “Black Panther III” está previsto para el 15 de diciembre de 2028.

“Gracias a esta familia a la que tengo el honor y la suerte de unirme. No quiero decir demasiado, porque quiero dejar que sea la pantalla la que hable”, afirmó el actor de 32 años, conocido por sus papeles en “Industry”, “The Long Walk” y “Alien: Romulus”.

Boseman falleció en 2020 y, desde que en “Black Panther: Wakanda Forever” (2022) se reveló que T’Challa tenía un hijo, los fans no habían dejado de especular sobre quién podría tomar el relevo, con Damson Idris y Wright entre los posibles candidatos.

La película original “Black Panther”, de 2018, se convirtió en la primera película de superhéroes en obtener una nominación al Óscar a la mejor película y recaudó más de $1,300 millones en todo el mundo, mientras que la secuela recaudó $850 millones.

Ryan Gosling se une al MCU

Mientras, en el mismo evento, Marvel Studios reveló que Ryan Gosling interpretará a Ghost Rider, cuyo estreno también está previsto para 2028, para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

En ese filme, Gosling volverá a trabajar con Shawn Levy, el director de “Star Wars: Starfighter”.

“Estar aquí me está trayendo recuerdos increíbles”, dijo Levy refiriéndose a su aparición en el Hall H hace dos años para promocionar “Deadpool & Wolverine”, que se convirtió en un éxito rotundo.

“Nunca olvidaré aquella noche, porque también fue mi primer contacto de verdad con los mejores fans del mundo”, añadió.

Gosling saludó al director de Marvel Studios, Kevin Feige, y comentó al público que llevaba mucho tiempo deseando interpretar a ese personaje.

Eva Mendes, pareja de Gosling desde hace tiempo, protagonizó junto a Nicolas Cage la película independiente original de “Ghost Rider”, estrenada en 2007, un año antes de que “Iron Man” diera el pistoletazo de salida al Universo Cinematográfico de Marvel.

Sony estrenó una secuela en 2012 y, desde entonces, los derechos cinematográficos han vuelto a manos de Marvel, pero el personaje aún no ha aparecido en el MCU.

Ryan Gosling attends a panel for Marvel Studios during Comic-Con International on Saturday, July 25, 2026, in San Diego. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP)
Ryan Gosling attends a panel for Marvel Studios during Comic-Con International on Saturday, July 25, 2026, in San Diego. (Photo by Richard Shotwell/Invision/AP) (Richard Shotwell)
Tags
MarvelBlack PantherCineAvengers
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
domingo, 26 de julio de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: