David Jonsson será el nuevo protagonista de Black Panther

SAN DIEGO - Marvel Studios aprovechó su presentación del sábado en el evento Comic-Con International para anunciar que David Jonsson será el nuevo “Black Panther”.

El actor británico estará en el papel del hijo del personaje T’Challa, que fue interpretado por el actor Chadwick Boseman, quien falleció tras batallar con el cáncer en el 2020.

Jonsson subió al escenario junto con el director de la saga “Black Panther”, Ryan Coogler —ganador de un Óscar—, junto a Letitia Wright y Winston Duke, llevándose la mano al pecho y esbozando una amplia sonrisa.

El estreno de “Black Panther III” está previsto para el 15 de diciembre de 2028.

“Gracias a esta familia a la que tengo el honor y la suerte de unirme. No quiero decir demasiado, porque quiero dejar que sea la pantalla la que hable”, afirmó el actor de 32 años, conocido por sus papeles en “Industry”, “The Long Walk” y “Alien: Romulus”.

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Boseman falleció en 2020 y, desde que en “Black Panther: Wakanda Forever” (2022) se reveló que T’Challa tenía un hijo, los fans no habían dejado de especular sobre quién podría tomar el relevo, con Damson Idris y Wright entre los posibles candidatos.

La película original “Black Panther”, de 2018, se convirtió en la primera película de superhéroes en obtener una nominación al Óscar a la mejor película y recaudó más de $1,300 millones en todo el mundo, mientras que la secuela recaudó $850 millones.

Ryan Gosling se une al MCU

Mientras, en el mismo evento, Marvel Studios reveló que Ryan Gosling interpretará a Ghost Rider, cuyo estreno también está previsto para 2028, para unirse al Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés).

En ese filme, Gosling volverá a trabajar con Shawn Levy, el director de “Star Wars: Starfighter”.

“Estar aquí me está trayendo recuerdos increíbles”, dijo Levy refiriéndose a su aparición en el Hall H hace dos años para promocionar “Deadpool & Wolverine”, que se convirtió en un éxito rotundo.

“Nunca olvidaré aquella noche, porque también fue mi primer contacto de verdad con los mejores fans del mundo”, añadió.

Gosling saludó al director de Marvel Studios, Kevin Feige, y comentó al público que llevaba mucho tiempo deseando interpretar a ese personaje.

Eva Mendes, pareja de Gosling desde hace tiempo, protagonizó junto a Nicolas Cage la película independiente original de “Ghost Rider”, estrenada en 2007, un año antes de que “Iron Man” diera el pistoletazo de salida al Universo Cinematográfico de Marvel.

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Sony estrenó una secuela en 2012 y, desde entonces, los derechos cinematográficos han vuelto a manos de Marvel, pero el personaje aún no ha aparecido en el MCU.