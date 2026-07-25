Documental puertorriqueño “Psiquis: un giro decolonial” llega a YouTube

La casa productora Caserío Films informó que el documental, ‘Psiquis: un giro decolonial’ del cinematógrafo puertorriqueño Tito Román que se estrenó en 2023 y trata el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo sobre Puerto Rico, estará a partir de hoy, sábado, disponible gratuitamente en YouTube para todo el público.

El documental se lanzará en la plataforma este 25 de julio como homenaje Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados por la Policía de Puerto Rico el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.

“También estamos homenajeando al joven nacionalista Ángel Esteban Antongiorgi, quien murió el 25 de julio de 1938 en Ponce tras intentar ajusticiar al gobernador colonial Blanton Winship, responsable de la Masacre de Ponce”, indicó el comunicado de Caserío Films.

El documental busca fomentar un diálogo profundo sobre los traumas colectivos generados por la violencia política, la subordinación colonial y sus consecuencias en la vida cotidiana del pueblo puertorriqueño.

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El proyecto cinematográfico se nutre del marco teórico del médico psiquiatra, escritor y filósofo de origen martiniqués Frantz Fanon (1925-1961), autor de los textos ‘Piel negra, máscaras blancas’ y ‘Los condenados de la tierra’.