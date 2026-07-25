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Documental puertorriqueño “Psiquis: un giro decolonial” llega a YouTube

El documental busca fomentar un diálogo profundo sobre los traumas colectivos generados por la violencia política y la subordinación colonial

25 de julio de 2026 - 3:40 PM

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"Psiquis: un giro decolonial' es un documental del cineasta puertorriqueño Tito Román.
"Psiquis: un giro decolonial' es un documental del cineasta puertorriqueño Tito Román. (Captura)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La casa productora Caserío Films informó que el documental, ‘Psiquis: un giro decolonial’ del cinematógrafo puertorriqueño Tito Román que se estrenó en 2023 y trata el impacto psicológico que ha tenido el colonialismo sobre Puerto Rico, estará a partir de hoy, sábado, disponible gratuitamente en YouTube para todo el público.

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El documental se lanzará en la plataforma este 25 de julio como homenaje Carlos Soto Arriví y Arnaldo Darío Rosado, asesinados por la Policía de Puerto Rico el 25 de julio de 1978 en el Cerro Maravilla.

“También estamos homenajeando al joven nacionalista Ángel Esteban Antongiorgi, quien murió el 25 de julio de 1938 en Ponce tras intentar ajusticiar al gobernador colonial Blanton Winship, responsable de la Masacre de Ponce”, indicó el comunicado de Caserío Films.

El documental busca fomentar un diálogo profundo sobre los traumas colectivos generados por la violencia política, la subordinación colonial y sus consecuencias en la vida cotidiana del pueblo puertorriqueño.

El proyecto cinematográfico se nutre del marco teórico del médico psiquiatra, escritor y filósofo de origen martiniqués Frantz Fanon (1925-1961), autor de los textos ‘Piel negra, máscaras blancas’ y ‘Los condenados de la tierra’.

El largometraje, que fue seleccionado como mejor pieza documental en el Puerto Rico Film Festival de 2024, estará disponible en YouTube tras haber sido exhibido en múltiples países de Latinoamérica y en varias ciudades de Estados Unidos.

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DocumentalesPuerto Rico
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