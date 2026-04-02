Estrena el documental sobre la vida de Victoria Espinosa

Como un acto de memoria cultural, una deuda histórica con el teatro puertorriqueño y en el marco de la celebración de los 130 años del cine en Puerto Rico, el largometraje documental “¡Victoria para el teatro puertorriqueño!" tendrá su estreno oficial el próximo viernes, 10 de abril a las 7:00 p.m. en el Teatro Emilio S. Belaval de la Universidad del Sagrado Corazón.

La entrada será libre de costo. El evento cuenta con el patrocinio de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, a través de su programa de Teatro. Este estreno se integra además a las iniciativas conmemorativas impulsadas por el colectivo que dirige Cine Movida, mediante su evento “Cinema Puerto Rico”, que desde este año y hasta el 2027 celebra los 130 años de la llegada del cine a la isla y la trayectoria histórica de la cinematografía puertorriqueña. El documental, dirigido por el cineasta puertorriqueño Iván David Nieves, y producido por el director de teatro Pedro Ortiz Pedraza, presenta un retrato completo sobre la vida y legado de la doctora Espinosa Torres, figura fundamental del teatro puertorriqueño cuya obra transformó la escena artística dentro y fuera del país.

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La producción integra entrevistas originales, material de archivo y recreaciones dramáticas para reconstruir su trayectoria artística, intelectual y humana, marcada por la innovación teatral, el compromiso social y una profunda vocación pedagógica.

Una primera versión de 90 minutos del documental fue preestrenada en la Campechada 2024, con exhibiciones en el Teatro del Archivo General de Puerto Rico y en el Teatro Francisco Arriví. Esta nueva versión constituye una edición expandida a 132 minutos, revisada y más completa sobre la vida de esta insigne creadora. Este documental se posiciona como el trabajo audiovisual más abarcador realizado hasta el momento sobre Espinosa, ofreciendo una mirada profunda y rigurosa a su legado artístico, social y cultural.

“Este documental nace de una convicción sencilla pero urgente: nuestras figuras fundamentales no pueden quedar en el olvido. Contar la historia de Victoria Espinosa es preservar una parte esencial de nuestra identidad cultural. Ella no solo hizo teatro; transformó la manera en que el país se piensa a sí mismo desde el escenario”, señaló Iván David Nieves, director del filme.

La producción, desarrollada a lo largo de varios años como un esfuerzo independiente, responde a un propósito claro: preservar la memoria cultural puertorriqueña y aportar al reconocimiento de la historia cinematográfica y artística del país en un momento de conmemoración nacional.