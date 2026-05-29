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JLo admite lo ha hecho “todo mal” en sus relaciones de pareja

Así reaccionó a la pregunta sobre si participaría de “The Bachelorette”

29 de mayo de 2026 - 9:27 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jennifer Lopez. (IMAGE PRESS AGENCY)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Jennifer López ha pasado por el altar en cuatro ocasiones y, a estas alturas, reconoce que quizá necesitaba replantearse algunas decisiones en su vida amorosa.

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Durante su participación la noche del miércoles en el programa Jimmy Kimmel Live!, la Diva del Bronx habló con humor sobre su historial sentimental mientras promocionaba su próxima comedia romántica, “Office Romance”.

¡Lo he estado haciendo todo mal! Lo he estado haciendo todo mal, créeme”, expresó entre risas la intérprete, quien inició una relación con Ben Affleck en 2002, llegó a comprometerse con él antes de separarse, retomó el romance en 2021 y se casó al año siguiente. La pareja puso fin a su matrimonio en 2025.

La actriz Jennifer López llegó el domingo al Festival de Sundance luciendo un impactante vestido de transparencias negras y una deslumbrante telaraña de cristales. El diseño por manos del albanés Valdrin Sahiti hace referencia a su papel en Kiss of the Spider Woman, película que protagoniza y que debutó en el prestigioso festival de cine.Bill Condon, a la derecha, escritor y director de "Kiss of the Spider Woman", posa con los protagonistas del filme, Tonatiuh y Jennifer López.
1 / 7 | Jennifer López deslumbra con llamativo look en el Festival de Sundance. La actriz Jennifer López llegó el domingo al Festival de Sundance luciendo un impactante vestido de transparencias negras y una deslumbrante telaraña de cristales. - Servicios combinados

A raíz de su comentado historial amoroso, Kimmel le preguntó si consideraría participar en "The Bachelorette", uno de los programas de citas más populares de la televisión estadounidense.

“No, ¿Estás loco?”, respondió de inmediato, provocando los aplausos del público. “No voy a hacer nada que arruine cómo me siento en este momento, es fantástico”.

Regreso a las listas de Billboard

La cantante habló sobre el momento estelar que tuvo la canción de 2011, en la que participa Pitbull, en la serie “Off Campus”.

Jimmy Kimmel señaló que la protagonista del programa, Mika Abdalla, que interpreta a Allie, lució una recreación del icónico vestido verde escotado de Versace de la artista nominada al Grammy mientras bailaba al ritmo de “On the Floor” en un momento sensual durante un episodio de Halloween del programa.

López dijo que descubrió que la canción había vuelto a entrar en las listas de Billboard a través de su equipo: “Me llamaron y me dijeron: ‘On the Floor’ ha entrado en las listas por primera vez en 15 años’“.

Jennifer se mostró muy sorprendida por la noticia. “Me quedé como: ‘¿Qué?’ Fue totalmente inesperado. Es muy extraño”, comentó.

La cantante señaló que esto tiene que ver con cómo ha cambiado la industria musical.

“Mis hijos escuchan todo tipo de música que yo ni siquiera conocía, y también clásicos como los Beatles“, dijo. “Estaba en la playa... y había un grupo de chicas adolescentes en una manta, muy cerca de nosotros, escuchando a Billy Joel a todo volumen, y me puse muy contenta".

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Jennifer López
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