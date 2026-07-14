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Michael Gabriel rinde tributo con los grandes éxitos de Camilo Sesto y José José

El concierto será el 29 de agosto a las 8:00 p.m. Teatro Oller de Bayamón

14 de julio de 2026 - 1:15 PM

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Michael Gabriel. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El renovado Teatro Oller de Bayamón será el escenario de una noche de pura nostalgia con el concierto de Michael Gabriel “En Honor a Camilo Sesto y José José” el sábado, 29 de agosto a las 8:00 p.m.

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Acompañado por una banda de reconocidos músicos bajo la dirección del maestro Jorge Laboy, Michael Gabriel interpretará los temas más icónicos de dos de las voces más grandes en español. Del Príncipe de la Canción, José José, el público escuchará clásicos como “La Nave del Olvido”, “Lo Pasado, Pasado”, “Amar y Querer”. Mientras que del ídolo español Camilo Sesto, sonarán éxitos inmortales como “Jamás”, “¿Quieres Ser Mi Amante? y “Perdóname”, entre muchos otros.

Este concierto es un tributo desde el corazón a dos artistas que marcaron mi vida y la de generaciones enteras. Cantar sus canciones en el renovado Teatro Oller, es un privilegio. Vamos a ofrecer un viaje musical que sabemos que evocará memorias de momentos especiales ”, expresó Michael Gabriel.

Los boletos están disponibles en Ticketera.

Michael Gabriel “En Honor a Camilo Sesto y José José” es una producción de Brutal LLC.

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Camilo SestoJosé JoséBayamón
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