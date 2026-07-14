Omar Courtz anuncia su regreso al Choliseo con un video desde la playa

El cantante urbano Omar Courtz sorprendió este martes a sus seguidores al anunciar su regreso al Coliseo de Puero Rico, con un video grabado en la playa, acompañado de un mensaje que adelanta el inicio de la venta de boletos.

“🧚‍♀️24.09.2026🧚 PRE-VENTA 10:00 a.m. jueves, 16 de julio 🎟️🇵🇷✨VENTA GENERAL 10:00 a.m. viernes, 17 de julio 🎟️🌎✨porsimanananoestoy.com", compartió en la breve comunicación.

En el video, el intérprete aparece disfrutando de la playa, mientras la publicación mantiene la estética tropical que ha acompañado la era de su álbum “Por si mañana no estoy”, con referencias a playas, conchas, botes y hadas.

La preventa de boletos comienza este jueves a las 10:00 a.m., seguida de la venta general el viernes a la misma hora.