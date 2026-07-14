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Omar Courtz anuncia su regreso al Choliseo con un video desde la playa

El cantante puertorriqueño sorprendió a sus seguidores con los detalles de su presentación y la venta de boletos

14 de julio de 2026 - 2:55 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Omar Courtz. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

El cantante urbano Omar Courtz sorprendió este martes a sus seguidores al anunciar su regreso al Coliseo de Puero Rico, con un video grabado en la playa, acompañado de un mensaje que adelanta el inicio de la venta de boletos.

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“🧚‍♀️24.09.2026🧚 PRE-VENTA 10:00 a.m. jueves, 16 de julio 🎟️🇵🇷✨VENTA GENERAL 10:00 a.m. viernes, 17 de julio 🎟️🌎✨porsimanananoestoy.com", compartió en la breve comunicación.

En el video, el intérprete aparece disfrutando de la playa, mientras la publicación mantiene la estética tropical que ha acompañado la era de su álbum “Por si mañana no estoy”, con referencias a playas, conchas, botes y hadas.

La preventa de boletos comienza este jueves a las 10:00 a.m., seguida de la venta general el viernes a la misma hora.

La gira marcará una nueva etapa en la carrera del cantante, quien viene de consolidarse como una de las principales figuras de la nueva generación de la música urbana con el éxito de “Por si mañana no estoy” y una serie de conciertos con entradas agotadas.

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