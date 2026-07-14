Encuentran sin vida a bailarín de Rauw Alejandro que estaba desaparecido
La Oficina del Alguacil de Miami-Dade indicó la razón de la muerte
14 de julio de 2026 - 12:22 PM
14 de julio de 2026 - 12:22 PM
El bailarín Michael-Anthony Leones Espino fue encontrado muerto en el condado de Miami-Dade, luego de haber sido reportado como desaparecido, informó la Oficina del Alguacil de Miami-Dade, según reportó NBC South Florida.
Leones Espino, conocido como “Mykee”, era bailarín profesional y había participado en presentaciones junto a artistas como Rauw Alejandro y Rosalía.
Leones Espino, de 28 años, había sido visto por última vez el domingo cuando salió de una residencia en Miami.
De acuerdo con NBC South Florida, la Oficina del Alguacil confirmó el martes que el cuerpo del joven fue localizado el lunes en el área de Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace. Ese mismo día, las autoridades habían informado que investigaban la muerte de un hombre hallado cerca de unas vías del tren, aunque en ese momento no habían confirmado su identidad.
La Oficina del Alguacil indicó que la muerte fue aparentemente por suicidio, según la información citada por NBC South Florida.
En redes sociales utilizaba el nombre @mykeemooves en TikTok e Instagram, donde sumaba cerca de 80,000 seguidores. En sus publicaciones compartía imágenes y videos de su trabajo detrás de escena durante la gira "Cosa Nuestra" de Rauw Alejandro, así como de presentaciones del "Saturno Tour". Mykee también integró el cuerpo de baile del “Motomami Tour” de Rosalía durante 2022 y 2023.
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