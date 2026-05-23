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Presentan “La Tribuna del Fútbol by Rauw Alejandro” en Ecos Sport Puerto Rico

Contará con transmisiones diarias de los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante y una copa con varias categorías

23 de mayo de 2026 - 1:38 PM

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"La Tribuna del Futbol de Rauw Alejandro" será en Ecos Sport Puerto Rico. (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Rauw Alejandro continúa expandiendo su visión de apoyo al deporte y la cultura en su natal Puerto Rico con el anuncio oficial de “La Tribuna del Fútbol by Rauw Alejandro, que buscará convertirse en el punto de encuentro para el Mundial 2026 en la isla y que se celebrará de forma gratuita del 11 de junio al 19 de julio en Ecos Sport Puerto Rico.

Creado como un espacio de encuentro para fanáticos del fútbol, la música y la cultura puertorriqueña, el proyecto busca transformar cada jornada del Mundial en una experiencia inmersiva y colectiva para el público boricua. La iniciativa forma parte de los esfuerzos continuos del artista por impulsar el crecimiento y la visibilidad del fútbol en Puerto Rico, mientras crea nuevas plataformas de entretenimiento y comunidad alrededor del deporte.

“La Tribuna del Fútbol by Rauw Alejandro” contará con transmisiones diarias de los partidos del Mundial 2026 en pantalla gigante, acompañadas de música en vivo, experiencias gastronómicas, activaciones especiales y múltiples propuestas culturales y deportivas diseñadas para toda la familia.

Como parte de su programación deportiva, el espacio albergará la Rauw Cup 2026 en las categorías U16, U20 y Adultos, además de torneos y actividades recreativas de pádel, beach tennis y voleibol de playa.

Más allá del fútbol, la experiencia integrará una agenda cultural diversa que incluirá sesiones de Pilates, Bachata y Salsa, una exhibición especial “Camino al Mundial Sub-17”, watch parties exclusivos — incluyendo la cartelera entre Xander Zayas y Jaron Ennis — así como una tienda oficial de mercancía.

Así también el artista integrará clínicas de PAMARA en conjunto con la Federación. Y el 5K PAMARA un evento impulsado por la fundación sin fines de lucro creada por Rauw Alejandro junto a su familia. La iniciativa busca fomentar el bienestar físico, la unión comunitaria y el desarrollo de oportunidades para jóvenes en Puerto Rico, alineándose con la visión social y deportiva que impulsa el proyecto. La participación del 5K PAMARA dentro de la experiencia refuerza el compromiso de la plataforma con causas de impacto positivo para la isla, más allá del entretenimiento y el deporte.

Para consultar toda la programación, experiencias, fechas, horarios y futuras actualizaciones del evento, el público podrá acceder al sitio web oficial https://rauwalejandro.com/en/dando-vueltas.

Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. "Cosa Nuestra: Capítulo 0" llega respaldado por cuatro sencillos previos, incluido el éxito neo-bomba “Carita Linda”, que alcanzó el No. 1 en Latin Airplay y Latin Pop Airplay. Los fanáticos llegaron desde temprano para disfrutar de una variedad de experiencias antes del "Listening party" de Rauw Alejandro.
1 / 17 | Así fue el "listening party" de Rauw Alejandro en el Litoral de Mayagüez . Rauw Alejandro comenzó su "listening party" en Mayagüez, bailando bomba. - Suministrada
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