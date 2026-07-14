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Bailarín de Rosalía y Rauw Alejandro está desaparecido y activan su búsqueda en Miami

El artista de 28 años fue visto por última vez el 12 de julio

14 de julio de 2026 - 8:23 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Michael-Anthony Leones Espino (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La cuenta oficial de fans de Rosalía pidió ayuda para localizar a Michael-Anthony Leones Espino, conocido artísticamente como Mykee, bailarín que ha trabajado con la cantante española y con Rauw Alejandro, y quien permanece desaparecido desde este 12 de julio en Miami.

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A través de una publicación en Instagram, la comunidad de seguidores difundió la ficha emitida por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, que solicita la colaboración del público para dar con el paradero del artista, de 28 años.

“Es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los ‘motopapis’, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”, publicó la cuenta española.

Lo que se sabe de la desaparición

Según la Oficina de Víctimas Especiales del Sheriff de Miami-Dade, Estados Unidos, Michael-Anthony Leones Espino fue visto por última vez alrededor de las 12:30 del mediodía del 12 de julio, en el bloque 14200 de Southwest 161st Court, en Miami, Florida.

Las autoridades informaron que mide aproximadamente 5 pies y 7 pulgadas de alto y pesa unas 150 libras.

Mykee integró el cuerpo de baile del Motomami Tour de Rosalía durante 2022 y 2023. También ha trabajado junto a Rauw Alejandro en las giras Vice Versa, Saturno y Cosa Nuestra Tour, además de colaborar con otros artistas internacionales.

La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. Fanáticos siguieron el “dress code” al pie de la letra, llenando el Choliseo de looks inspirados en la década de 1960.Isaac Cuadrado y Naomi Rivera, dos fanáticos del reguetonero, que lograron ver y disfrutar del concierto.
1 / 41 | Un "showman" de pies a cabeza: Rauw Alejandro protagoniza su propia película en el Choliseo. La escenografía de “Cosa Nuestra” transportó al público al Nueva York de los años 60, con pantallas gigantes y luces tipo Broadway. - Ramon "Tonito" Zayas
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Rauw AlejandroRosalíaDesaparecidos
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