Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León los más nominados a Premio Lo Nuestro

El evento musical tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami

13 de enero de 2026 - 3:33 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León, nominados a Premio Lo Nuestro. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los artistas puertorriqueños Bad Bunny, Myke Towers y Rauw Alejandro, y el cantante mexicano Carín León lideran las nominaciones al “Premio lo nuestro”, con diez cada uno, para la gala tendrá lugar el próximo 19 de febrero en Miami, informó este martes Univisión.

RELACIONADAS

La cadena hispana, organizadora de los galardones, anunció los nominados a unos premios que reconocen a los artistas, canciones y álbumes “que están marcando el rumbo de la música latina en múltiples géneros, incluidos pop, urbano”.

Bad Bunny, uno de los artistas del momento que protagonizará el intermedio de la Superbowl de este año, es uno de los diez candidatos a imponerse en la categoría “Artista del año”, junto a Beéle, Carín León, Fuerza Regida, Karol G, Maluma, Marc Anthony, Rauw Alejandro, Romeo Santos, Shakira.

En mejor canción los temas nominados son ‘Desde hoy’, de Natti Natasha; ‘DTMF’ de Bad Bunny; ‘El amor de mi herida’ de Carín León; ‘Imagínate’, de Danny Ocean & Kapo; ‘Khé?’ de Rauw Alejandro y Romeo Santos; ‘Latina foreva’, de Karol G; ‘Me jalo’, de Fuerza Regida y Grupo Frontera; ‘No me sé rajar’ de Alejandro Fernández; ‘Otra noche (feat. Darell)’ de Myke Towers y Darell, y ‘Soltera’ de Shakira.

Mientras que el premio al álbum del año lo compiten ‘¿Y ahora qué +?’, de Alejandro Sanz; ’111Xpantia’, de Fuerza Regida; ‘Babylon Club’, de Danny Ocean; ‘Cosa nuestra’, de Rauw Alejandro; ‘Debí tirar más fotos’, de Bad Bunny; ‘Eterno’, de Prince Royce; ‘Island Boyz’, de Myke Towers; ‘La ciudad’, de Alleh & Yorghaki; ‘Palabra de to’s (Seca)’, de Carín León; y ‘Tropicoqueta’, de Karol G.

Bad Bunny, Myke Towers, Rauw Alejandro y Carín León acumulan el mayor número de nominaciones, con diez candidaturas cada uno, seguidos de Beéle, Fuerza Regida y Karol G, con ocho.

“Las nominaciones de este año abarcan 44 categorías, lo que subraya el impacto global y la diversidad de la música latina”, indicó la organización.

Entre los artistas masculinos y femeninos emergentes destacan nombres como Alleh, Aria Bela, Camila Fernández, Yeri Mua y Zoe Gotusso, entre otros.

En pop, los nominados incluyen nombres destacados como Alejandro Sanz, Shakira, Sebastián Yatra, Camilo, Aitana y Morat.

En la categoría de Música Mexicana, varias de las fuerzas más importantes del género están representadas a lo largo de las nominaciones, entre ellas Alejandro Fernández, Christian Nodal, Carín León, Fuerza Regida, Grupo Frontera, Yuridia y Xavi, quien obtuvo siete nominaciones.

Las votaciones estarán abiertas al público hasta el 26 de enero, mientras que la gala se celebrará el 19 de febrero en el Kaseya Center de Miami.

El acto servirá para rendir homenaje a los orígenes “y a la fuerza cultural que une generaciones, géneros y fronteras”, concluyó el comunicado.

Tags
Premio Lo NuestroBad BunnyMyke TowersRauw AlejandroReguetónPremiaciónUnivision
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 13 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: