Regresa Amanda Miguel en concierto a Puerto Rico

La cantante Amanda Miguel regresará a Puerto Rico con su concierto como “Él Me Mintió World Tour”, una producción que ha reunido a miles de seguidores en distintas ciudades de México y América Latina.

El concierto será el sábado, 17 de octubre, a las 8:30 p.m., en el Coca-Cola Music Hall. Los boletos están disponibles en Ticketera.

La cantante es reconocida como una de las voces más poderosas e inconfundibles de la música latina. Amanda Miguel llegará a la isla para ofrecer un recorrido por los grandes éxitos que han marcado generaciones, incluyendo temas como “Él Me Mintió”, “Castillos”, “Así No Te Amará Jamás”, “Mi Buen Corazón”, “Amanda al Pie de la Cruz” y “Toda la Vida”.

La artista atraviesa uno de los momentos más emotivos y exitosos de los últimos años con “Él Me Mintió World Tour”, una gira que ha generado una extraordinaria respuesta del público en México. Medios especializados han destacado la capacidad de Amanda Miguel para llenar auditorios y conectar con distintas generaciones de seguidores, reafirmando la vigencia de un repertorio que forma parte de la historia de la música latina.

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Recientemente, la cantante se presentó ante más de 10,000 personas en el Auditorio Nacional de Ciudad de México, en donde ofreció un espectáculo de aproximadamente dos horas en el que el público coreó de principio a fin sus canciones más emblemáticas. La presentación incluyó además un emotivo homenaje a su fallecido esposo, el cantante Diego Verdaguer, uno de los momentos más conmovedores de la noche.

La gira también ha sido descrita como una experiencia profundamente emocional que celebra más de cuatro décadas de trayectoria artística, consolidando a Amanda Miguel como una de las intérpretes más queridas y respetadas de la música romántica.

Con una carrera que supera los 40 millones de discos vendidos y un catálogo de canciones que continúa trascendiendo generaciones, Amanda Miguel mantiene una conexión única con el público, convirtiendo cada concierto en una experiencia de nostalgia, celebración y encuentro colectivo.