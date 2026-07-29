Emocionado Alex DJ al cumplir el sueño de su vida: “Lo que queremos es un sitio digno”

El presentador de Alex DJ de “Puerto Rico Gana” de Telemundo vivió hoy miércoles, momentos de gran emoción, al inaugurar su proyecto de vida, Hacienda Margarita Living Resort en su pueblo natal, Las Piedras.

Desde hace más de 15 años, el animador ha visitado centros de adultos mayores junto a una firma de planes médicos y así se fue identificando cada vez más con esta población tan vulnerable.

“Mi sueño siempre fue abrir un centro de adultos mayores. De entrada, hay capacidad para 39 personas, con habitaciones privadas o compartidas; más de 13 baños en todas las facilidades, un gazebo espectacular, y huertos caseros. Todos los días tendré personal para entretenimiento. Ellos van a divertirse, a pasarla bien… Cuento con una chef responsable de su alimentación, área de enfermeras, un laundry… ”, indicó el animador que estuvo acompañado de su esposa Marylin Soto Escribano, sus hijos Alexandra Colón y Alexis Julián Colón, como también de su madre, Milagros Rivera.

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Alex DJ junto a su familia en la inauguración del centro Hacienda Margarita Living Resort. (Suministrada)

Alex DJ subrayó con voz entrecortada, “este es nuestro sueño hecho realidad… Desde hace dos años y medio estamos trabajando. Cuando llegamos, estaba perdido completamente el lugar, con gomas y pastizal… ¡Hemos trabajado mucho!”.

“Lo que queremos es un sitio digno, bonito, con empatía, equidad pero, sobre todo, que los que trabajamos aquí tengamos el conocimiento de que ellos (los adultos mayores) ya laboraron, ya criaron, por lo que nosotros debemos tratarlos con amor, con cariño. Ese es nuestro compromiso”, añadió.

Dentro de lo que es permitido, cada área de Hacienda Margarita Living Resort está monitoreada por un moderno y amplio sistema de cámaras. Además, hay sensores de movimiento en las alfombras, por si se levantan de sus camas, entonces sonará a las enfermeras, esto es para evitar las caídas. Del mismo modo, las enfermeras deben ponchar a nivel digital en cada cama para garantizar la atención directa.

A la actividad asistieron el cantante Samuel Hernández , quien interpretó “Todo se lo debo a Él”; el alcalde de Las Piedras, Miguel “Micky”López, junto a la primera dama Myriam Aponte; el pastor Tony Rosario, el coproductor de “Puerto Rico Gana” Adolfo Ontivero, y otros colaboradores y asesores de Alex DJ.

El primer ejecutivo municipal destacó en su mensaje oficial, “me llena de alegría ver un sueño más de Alex poderse realizar”, reconociendo su calidad humana y gesta a favor del pueblo.

Hacienda Margarita Living Resort inicia operaciones a partir de este próximo sábado 1 de agosto.