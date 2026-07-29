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Revelan la causa de muerte de la madre de Kris Jenner y abuela de las Kardashian

El certificado de defunción de Mary Jo “MJ” Shannon reveló la causa de su muerte y las enfermedades que padecía

29 de julio de 2026 - 10:00 AM

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Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de las hermanas Kardashian-Jenner, falleció a los 91 años, informó el jueves su hija a través de sus redes sociales. Jenner compartió un emotivo mensaje en Instagram para despedirse de su madre, a quien definió como el pilar de su familia. (Instagram)
Por La Prensa Gráfica / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

A casi dos semanas de la partida de Mary Jo “MJ” Shannon, madre de Kris Jenner y abuela de las hermanas Kardashian-Jenner, salieron a la luz los detalles sobre la causa de su muerte a los 91 años.

MJ murió el pasado 16 de julio en un hospital de Los Ángeles, y la noticia de su fallecimiento fue confirmada ese mismo día por Kris Jenner, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

“No hay palabras que puedan expresar lo que ella significó para mí ni el dolor de tener que despedirme. Mi mamá era el corazón de nuestra familia. Ella me enseñó todo lo que realmente importa… a amar a tu familia con intensidad, a ser amable, a estar presente para las personas que amas y a nunca dar por sentado un solo momento juntos. Ella nos enseñó que la familia lo es todo”, escribió la empresaria en Instagram.

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por Kris Jenner, quien compartió un emotivo mensaje en redes sociales.

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido en exclusiva por Us Weekly, MJ falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio agudo. Según el documento, fue cremada el 23 de julio y no se le practicó una autopsia.

El certificado también señala que padecía insuficiencia respiratoria aguda y cáncer de pulmón metastásico, enfermedad con la que había estado luchando.

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Kim KardashianKris Jenner
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