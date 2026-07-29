Fátima Bosch estará presente en la coronación de la nueva Miss Universe República Dominicana

La modelo mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, regresará a República Dominicana este 28 de julio.

Según la cuenta oficial de la organización, Bosch vistará el país durante la celebración del certamen nacional que celebrará su 70 años el próximo 30 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo.

“El viaje continúa en República Dominicana. Una isla donde cada amanecer lleva el calor de su gente”, dice la publicación con una imagen de Bosch donde detalla que la reina universal estará en territorio dominicano hasta el 1 de agosto.

En enero, Bosch agotó una agenda de actividades República Dominicana enfocada en la concienciación sobre el autismo, en el marco de la conmemoración de Miss Universo República Dominicana 2026.

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La soberana universal junto a una comitiva de la organización de Miss Universo, arribaron por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y fue recibida en el salón de embajadores por la directora nacional Magalis Febles y la ganadora de Miss Universo República Dominicana 2025, Jennifer Ventura.

Bosch se convirtió en la primera Miss Universo neurodivergente ya que nació con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia.