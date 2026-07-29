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Fátima Bosch estará presente en la coronación de la nueva Miss Universe República Dominicana

La actual reina regresará a la vecina isla para la noche final del certamen de belleza

29 de julio de 2026 - 8:33 AM

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Fátima Bosch durante una visita a República Dominicana en enero. (Suministrada)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

La modelo mexicana Fátima Bosch, actual Miss Universo, regresará a República Dominicana este 28 de julio.

Según la cuenta oficial de la organización, Bosch vistará el país durante la celebración del certamen nacional que celebrará su 70 años el próximo 30 de julio en el Teatro Nacional Eduardo Brito en Santo Domingo.

“El viaje continúa en República Dominicana. Una isla donde cada amanecer lleva el calor de su gente”, dice la publicación con una imagen de Bosch donde detalla que la reina universal estará en territorio dominicano hasta el 1 de agosto.

En enero, Bosch agotó una agenda de actividades República Dominicana enfocada en la concienciación sobre el autismo, en el marco de la conmemoración de Miss Universo República Dominicana 2026.

La soberana universal junto a una comitiva de la organización de Miss Universo, arribaron por el Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) y fue recibida en el salón de embajadores por la directora nacional Magalis Febles y la ganadora de Miss Universo República Dominicana 2025, Jennifer Ventura.

Bosch se convirtió en la primera Miss Universo neurodivergente ya que nació con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH) y dislexia.

La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025.Desde el principio, la joven de 25 años se perfiló como una de las contendientes más observadas, tanto por su trayectoria profesional como por su historia familiar.La tabasqueña se convirtió en la cuarta mexicana ganadora de Miss Universo luego de Lupita Jones, Ximena Navarrete y Andrea Meza, la más reciente, coronada en 2020.
1 / 15 | Miss Universe 2025: conoce a Fátima Bosch, la reina mexicana coronada en Tailandia. La mexicana Fátima Bosch, nacida en Tabasco, México, se convirtió anoche en la nueva Miss Universe 2025. - Suministrada / Miss Universe Organization
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Fátima BoschMiss UniverseRepública Dominicana
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