Lourdes Collazo anuncia que será abuela por segunda vez

Sin poses ni maquillaje, y con la espontaneidad que la caracteriza, Lourdes Collazo ha conquistado a sus seguidores en una faceta completamente alejada de la televisión. Sus ya famosas cápsulas digitales bajo el sello de la “abuela culeca” muestran la bitácora real, tierna y divertida de una mujer que se desvive por jugar en el piso, cantar y disfrutar al máximo las visitas de su amado nieto, Aldo.

El pasado 15 de julio, la presentadora de “Acceso Total” de “Telenoticias” de Telemundo Puerto Rico acudió a sus redes sociales para compartir con sus seguidores la noticia de que será abuela por segunda ocasión. El anunció llegó 10 meses después del nacimiento de su nieto mayor.

“‘Okay’. En el día de hoy, solo quiero que vean esta foto. Mírenla bien. ¿Qué ven ahí? Silencio voy a hacer. Eso mismo. Voy a ser abuela otra vez. Me voy a aguantar, me voy a aguantar, voy a respirar. Lo que quiero es echar un grito. ¿Ustedes me acompañan? Acompáñenme. A la 1, a las 2 y a las 3... Ya. Voy a ser abuela otra vez“, expresó la comunicadora mientras mostraba una fotografía de su hija Alessandra y su nieto Aldo con sonograma en manos.

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El año pasado, Collazo confesó a este diario que esperaba la llegada de un nieto desde hace mucho. “Yo llevaba años loca por ser abuela. Se lo decía a mi hija y ella me decía ‘mami, cógelo con calma. No voy a tener hijos hasta que me case. Yo lo quiero planificar todo bien’. Y yo desesperada, pero todo llega cuando tiene que llegar”, dijo.

La experta en temas de farándula y entretenimiento también se refiere a su hijo Emilio, quien forma parte de la banda juvenil DND.

En cuanto a su estatus sentimental, Collazo, de 61 años, también está completa. Desde el 2022, la madre y abuela orgullosa tiene una relación con el psicólogo clínico Amídcar Matos.