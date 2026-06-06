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Lourdes Collazo, Desiree Lowry y Maritere Castellanos se “roban el show” en concierto de Carlos Vives

Cantaron y bailaron junto al colombiano en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot

6 de junio de 2026 - 3:07 PM

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La velada supuso un carnaval tropical. (Facebook)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Hay una línea directa que conecta el vallenato de Santa Marta con la fibra musical de Puerto Rico, y Carlos Vives es el encargado de cruzarla con maestría. La noche de ayer, viernes, se vistió de fiesta cuando el colombiano pisó el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para demostrar que la distancia geográfica se borra por completo cuando estallan los primeros acordes de su acordeón.

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El colombiano contagió a Puerto Rico con su inigualable fiesta tropical en un concierto que transformó la noche en un carnaval inolvidable. Desde el primer instante, el exponente puso a vibrar a miles de fanáticos que no pararon de bailar y cantar cada uno de sus éxitos.

Vives, de igual manera, invitó a un grupo de asistentes a subir al escenario para una de las interpretaciones. Entre tantos se destacó la presencia de las presentadoras Lourdes Collazo y Desiree Lowry, así como de la actriz Maritere Castellanos.

“Una aventura llamada Carlos Vives. Invitada a ser parte del concierto en el Choli junto a Desiree Lowry y Maritere Castellanos. ¡Épico!”, expresó Collazo a través de sus redes sociales.

Castellanos, por su parte, contó: “Otra noche mágica en el concierto de Carlos Vives. Le digo a mi primo: ‘¿te atreves a subirte al escenario?’ Y me dice: ‘Muerto quieres misa?’ ¿Adivinen quién fue el que se robó el ‘show’? Fue increíble".

De esta manera, el público disfrutó de una velada marcada por la nostalgia, el ritmo y una complicidad absoluta. El concierto, que formó parte de su “Tour al Sol”, reafirmó el idilio que el cantautor colombiano ha mantenido con la isla del encanto durante más de tres décadas de trayectoria.

Presentación artística de Carlos Vives en la Plaza del Quinto Centenario en el tercer día de la 55 edición 55 de las Fiestas de la Calle San Sebastián.Carlos Vives impartió su energía en los presentes, durante la noche del 18 de enero de 2025. Así lució la Calle San Sebastián en el tercer día de las tradicionales fiestas.
1 / 15 | SanSe 2025: Los exMenudos y Carlos Vives contagiaron con su energía a la Plaza del Quinto Centenario . Presentación artística de Carlos Vives en la Plaza del Quinto Centenario en el tercer día de la 55 edición 55 de las Fiestas de la Calle San Sebastián. - Stephanie Rojas
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Carlos VivesDesirée LowryConcierto
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Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
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