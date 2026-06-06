Lourdes Collazo, Desiree Lowry y Maritere Castellanos se “roban el show” en concierto de Carlos Vives
Cantaron y bailaron junto al colombiano en su concierto en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot
6 de junio de 2026 - 3:07 PM
6 de junio de 2026 - 3:07 PM
Hay una línea directa que conecta el vallenato de Santa Marta con la fibra musical de Puerto Rico, y Carlos Vives es el encargado de cruzarla con maestría. La noche de ayer, viernes, se vistió de fiesta cuando el colombiano pisó el escenario del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot para demostrar que la distancia geográfica se borra por completo cuando estallan los primeros acordes de su acordeón.
El colombiano contagió a Puerto Rico con su inigualable fiesta tropical en un concierto que transformó la noche en un carnaval inolvidable. Desde el primer instante, el exponente puso a vibrar a miles de fanáticos que no pararon de bailar y cantar cada uno de sus éxitos.
Vives, de igual manera, invitó a un grupo de asistentes a subir al escenario para una de las interpretaciones. Entre tantos se destacó la presencia de las presentadoras Lourdes Collazo y Desiree Lowry, así como de la actriz Maritere Castellanos.
“Una aventura llamada Carlos Vives. Invitada a ser parte del concierto en el Choli junto a Desiree Lowry y Maritere Castellanos. ¡Épico!”, expresó Collazo a través de sus redes sociales.
Castellanos, por su parte, contó: “Otra noche mágica en el concierto de Carlos Vives. Le digo a mi primo: ‘¿te atreves a subirte al escenario?’ Y me dice: ‘Muerto quieres misa?’ ¿Adivinen quién fue el que se robó el ‘show’? Fue increíble".
De esta manera, el público disfrutó de una velada marcada por la nostalgia, el ritmo y una complicidad absoluta. El concierto, que formó parte de su “Tour al Sol”, reafirmó el idilio que el cantautor colombiano ha mantenido con la isla del encanto durante más de tres décadas de trayectoria.
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