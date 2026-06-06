Lourdes Collazo, Desiree Lowry y Maritere Castellanos se “roban el show” en concierto de Carlos Vives

1 / 15 SanSe 2025: Los exMenudos y Carlos Vives contagiaron con su energía a la Plaza del Quinto Centenario

Presentación artística de Carlos Vives en la Plaza del Quinto Centenario en el tercer día de la 55 edición 55 de las Fiestas de la Calle San Sebastián.

Stephanie Rojas