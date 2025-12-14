Decidido Carlos Vives: “Este diciembre no trabajo mucho”

El 2025 consolidó a Carlos Vives como una leyenda viva de la música latina, un año marcado por el rotundo éxito de su presentación en el Festival de Viña del Mar, donde se alzó con las codiciadas Gaviotas de Plata y Oro, y su nombramiento como Agente de Cambio en los Premios Juventud.

Para cerrar con broche de oro, el artista samario reveló los detalles de su esperada gira “Tour al Sol 2026″, que promete ser un recorrido por sus mayores éxitos.

Precisamente, en entrevista con El Nuevo Día, el intérprete de “La bicicleta” reveló sus planes para la época festiva. Por lo pronto, indicó, está concentrado en darle forma a la serie de conciertos que lo llevará a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

“He decidido que este diciembre no trabajo mucho. Voy a estar, más bien, tranquilo en la casa, en familia, viajando un poquito por ahí cerca de la localidad colombiana. Vamos a estar por los lados de nuestro Altiplano Cundiboyacense, por Boyacá, que es un departamento hermosísimo de Colombia que los invitamos a conocer. Es un lugar divino en las alturas", puntualizó el también actor que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Sobre la región añadió: “Es un altiplano en los Andes con una cultura hermosa, histórica de nuestra tierra. Y bueno, nada, voy a estar tranquilo, preparando esto, que ya el próximo año se viene mucho trabajo”.

Antes de despedirse, el exponente de 64 años expresó sus buenos deseos para la audiencia de cara al nuevo año. Al igual que siempre, sostuvo, la época lo invita a reflexionar y valorar lo que realmente importa.

“Despediré el año agradeciéndole a papá Dios por todas las bendiciones y deseándole a todos ustedes y a nuestra gente todo lo mejor este año que viene y este año que termina, que esté lleno de bendiciones para todos”, expresó.

Los boletos para el concierto de Carlos Vives en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot están a la venta en Ticketera.