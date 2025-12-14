Opinión
Entretenimiento
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Decidido Carlos Vives: “Este diciembre no trabajo mucho”

El cantante colombiano adelantó a El Nuevo Día sus planes para esta Navidad y compartió sus buenos deseos de cara al 2026

14 de diciembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Vives cuenta con más de 30 años de carrera. (Juan Moore)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

El 2025 consolidó a Carlos Vives como una leyenda viva de la música latina, un año marcado por el rotundo éxito de su presentación en el Festival de Viña del Mar, donde se alzó con las codiciadas Gaviotas de Plata y Oro, y su nombramiento como Agente de Cambio en los Premios Juventud.

Para cerrar con broche de oro, el artista samario reveló los detalles de su esperada gira “Tour al Sol 2026″, que promete ser un recorrido por sus mayores éxitos.

Precisamente, en entrevista con El Nuevo Día, el intérprete de “La bicicleta” reveló sus planes para la época festiva. Por lo pronto, indicó, está concentrado en darle forma a la serie de conciertos que lo llevará a Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico.

“He decidido que este diciembre no trabajo mucho. Voy a estar, más bien, tranquilo en la casa, en familia, viajando un poquito por ahí cerca de la localidad colombiana. Vamos a estar por los lados de nuestro Altiplano Cundiboyacense, por Boyacá, que es un departamento hermosísimo de Colombia que los invitamos a conocer. Es un lugar divino en las alturas", puntualizó el también actor que cuenta con más de 30 años de trayectoria en la industria del entretenimiento.

Sobre la región añadió: “Es un altiplano en los Andes con una cultura hermosa, histórica de nuestra tierra. Y bueno, nada, voy a estar tranquilo, preparando esto, que ya el próximo año se viene mucho trabajo”.

Antes de despedirse, el exponente de 64 años expresó sus buenos deseos para la audiencia de cara al nuevo año. Al igual que siempre, sostuvo, la época lo invita a reflexionar y valorar lo que realmente importa.

“Despediré el año agradeciéndole a papá Dios por todas las bendiciones y deseándole a todos ustedes y a nuestra gente todo lo mejor este año que viene y este año que termina, que esté lleno de bendiciones para todos”, expresó.

Los boletos para el concierto de Carlos Vives en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot están a la venta en Ticketera.

El cantautor colombiano Carlos Vives marcó su huella —de excelencia musical, ritmos y carisma— durante su espectáculo en la noche de ayer, sábado, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. El vallenato, la cumbia y el pop fueron varios de los ritmos que predominaron en el repertorio, dirigido a celebrar el orgullo de contar con raíces latinas. La fiesta latina también contó con los temas “Volví a nacer”, “Déjame entrar”, “Robarte un beso” y “Cuando nos volvamos a encontrar”.
1 / 8 | Carlos Vives deja su huella en el Coliseo de Puerto Rico con una fiesta latina. El cantautor colombiano Carlos Vives marcó su huella —de excelencia musical, ritmos y carisma— durante su espectáculo en la noche de ayer, sábado, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot. - Stephanie Rojas
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
