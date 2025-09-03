Opinión
3 de septiembre de 2025
88°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Premios Juventud reconocerá a Carlos Vives y Myke Towers como “Agentes de Cambio”

La ceremonia será el próximo 25 de septiembre en Panamá

3 de septiembre de 2025 - 4:30 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Carlos Vives y Myke Towers. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Los artistas Carlos Vives y Myke Towers serán reconocidos por los Premios Juventud como “Agentes de Cambio” por “su compromiso inquebrantable con el impacto social, el desarrollo comunitario y la preservación cultural en toda América Latina”, informó este miércoles la cadena TelevisaUnivision.

Ambos artistas serán homenajeados durante la ceremonia que tendrá lugar el próximo 25 de septiembre en Panamá

Vives recibirá este reconocimiento “por su dedicación de décadas al desarrollo cultural y comunitario en Colombia y América Latina”, indicó la organización en un comunicado, en el que destaca especialmente la labor de su fundación “Tras la perla”.

Esta asociación “lidera iniciativas sostenibles enfocadas en mejorar la educación, el bienestar y la conservación del medio ambiente en Santa Marta y sus alrededores” y “pone un fuerte énfasis en la preservación del legado afrocolombiano e indígena, trabajando por construir un modelo social inclusivo y resiliente”, señaló.

Mientras que la distinción para Towers se debe a “su trabajo de alto impacto con la “Young Kingz Foundation”.

Esta ONG está dirigida a empoderar a las comunidades vulnerables, principalmente en Puerto Rico y América Latina a través del acceso al deporte, la educación y a oportunidades de desarrollo personal.

En este sentido, el comunicado indicó que el año pasado la fundación “remodeló siete gimnasios de boxeo en colaboración con el Municipio de San Juan” y que tiene previsto un programa piloto de entrenamientos de fútbol mezclados con la nutrición, al mismo tiempo que busca extenderse a otras áreas.

Además de recibir ambos reconocimientos, los dos artistas también actuarán durante la ceremonia de premios. Vives interpretará primero junto al Grupo Niche el sencillo “La tierra del olvido”, y luego tendrá una colaboración sorpresa con Sergio George.

Towers interpretará éxitos recientes de su nuevo álbum como “Soleao”, “Expectativas” y “Tengo celos”, además del tema “Degenere”.

Esta edición de los Premios Juventud será la primera que se celebra fuera de Estados Unidos con el objetivo de conmemorar el Mes de la Herencia Hispana en Ciudad de Panamá.

En total, 231 artistas compiten en 41 categorías: 30 de música, tres de televisión y “streaming”, y ocho de redes sociales.

El exponente urbano boricua Wisin estuvo a cargo de la apertura de Premios Juventud 2024. La destacada artista brasileña y máxima representante del pop, Anitta, además de ser nominada en tres categorías, deleitó al público con uno de sus temas en el escenario. Los Esquivel entregaron una noche de "Alucín" y "Exceso" musical en Premios Juventud.
Premios JuventudMyke TowersCarlos VivesPanamá
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
