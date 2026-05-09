Katy Perry se presentará antes del primer partido del Mundial en EE.UU.: conoce a los demás artistas en las otras sedes
Encabezará el espectáculo previo a la inauguración de la Copa Mundial en el estadio SoFi
9 de mayo de 2026 - 8:39 AM
9 de mayo de 2026 - 8:39 AM
CORAL GABLES, Florida - Katy Perry actuará en el estadio SoFi de Inglewood, California, el 12 de junio antes del primer partido de la Copa Mundial en Estados Unidos, según anunció la FIFA el viernes por la noche antes de los partidos iniciales en las tres naciones que albergarán partidos en el torneo ampliado de 48 naciones.
Los raperos Future, Lisa y Tyla, la cantante Anitta, el cantante y rapero Rema y el DJ Sanjoy formarán parte de la ceremonia antes de que Estados Unidos juegue contra Paraguay.
El espectáculo previo al partido inaugural del torneo, que enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio, incluirá a Tyla junto con los cantantes Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs, Belinda y J Balvin y los grupos Los Ángeles Azules y Maná.
El primer partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, en el BMO Field de Toronto, estará amenizado por los cantantes Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna y Vegedream, además del DJ Sanjoy.
Está previsto que las ceremonias comiencen 90 minutos antes del saque inicial.
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Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.
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