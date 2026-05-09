Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Katy Perry se presentará antes del primer partido del Mundial en EE.UU.: conoce a los demás artistas en las otras sedes

Encabezará el espectáculo previo a la inauguración de la Copa Mundial en el estadio SoFi

9 de mayo de 2026 - 8:39 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
ARCHIVO - Katy Perry actúa como parte de la gira "Lifetimes Tour" el 15 de julio de 2025, en el Kia Forum de Inglewood, California (AP Photo/Chris Pizzello, Archivo) (Chris Pizzello)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

CORAL GABLES, Florida - Katy Perry actuará en el estadio SoFi de Inglewood, California, el 12 de junio antes del primer partido de la Copa Mundial en Estados Unidos, según anunció la FIFA el viernes por la noche antes de los partidos iniciales en las tres naciones que albergarán partidos en el torneo ampliado de 48 naciones.

RELACIONADAS

Los raperos Future, Lisa y Tyla, la cantante Anitta, el cantante y rapero Rema y el DJ Sanjoy formarán parte de la ceremonia antes de que Estados Unidos juegue contra Paraguay.

El espectáculo previo al partido inaugural del torneo, que enfrentará a México y Sudáfrica en el Estadio Azteca de Ciudad de México el 11 de junio, incluirá a Tyla junto con los cantantes Alejandro Fernández, Danny Ocean, Lila Downs, Belinda y J Balvin y los grupos Los Ángeles Azules y Maná.

El primer partido de Canadá contra Bosnia y Herzegovina, en el BMO Field de Toronto, estará amenizado por los cantantes Alanis Morissette, Michael Bublé, Alessia Cara, Jessie Reyez, Nora Fatehi, William Prince, Elyanna y Vegedream, además del DJ Sanjoy.

Está previsto que las ceremonias comiencen 90 minutos antes del saque inicial.

La artista de 40 años ha calificado su gira como una “Disneylandia sobre ruedas” y mencionó películas como “Blade Runner” y “The Fifth Element” (“El Quinto Elemento”) como inspiraciones visuales y temáticas, así como la meditación trascendental. Katy Perry durante su concierto en la Arena CDMX en la Ciudad de México el miércoles 23 de abril de 2025. Perry presentará otros dos conciertos en la Arena CDMX este fin de semana y continuará su gira por Monterrey antes de continuar por Houston, Chicago, Denver, Las Vegas, Dallas, San Francisco y Nueva York, entre otras ciudades.
1 / 13 | Katy Perry alza vuelo con un "show" de otro planeta. La artista de 40 años ha calificado su gira como una “Disneylandia sobre ruedas” y mencionó películas como “Blade Runner” y “The Fifth Element” (“El Quinto Elemento”) como inspiraciones visuales y temáticas, así como la meditación trascendental. - Fernando Llano

___

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

Tags
Katy Perry
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 9 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: