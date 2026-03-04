Opinión
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Así suena el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA

Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi le dan vida a “Somos más”

4 de marzo de 2026 - 2:54 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El mexicano estadounidense Xavi, el puertorriqueño Wisin, la argentina Emilia Mernes, y el colombiano Carlos Vives son los cantantes del nuevo himno. (Agencia EFE)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

Miami - Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi se unieron para crear “Somos más”, el himno oficial de Telemundo para su cobertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, informó este martes la cadena hispana estadounidense.

RELACIONADAS

La canción busca capturar el espíritu de unidad, pasión y celebración que caracteriza al torneo más visto del planeta, detalló en un comunicado.

Este tema marca la primera colaboración entre los cuatro artistas, fusionando la energía del puertorriqueño Wisin, el estilo de la argentina Emilia, el sonido fresco del mexicoestadounidense Xavi y la identidad única del colombiano Carlos Vives.

“Nos propusimos crear una canción que realmente nos representara a todos: a los tres países anfitriones y a las generaciones unidas por el fútbol”, expresó el colombiano en la nota de prensa.

El Mundial, organizado por México, Estados Unidos y Canadá, se disputará del 11 de junio al 19 de julio, y la final tendrá lugar en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

“‘Somos más’ celebra nuestras raíces compartidas, nuestros idiomas y la capacidad única de la música para unirnos”, agregó Vives.

Para Emilia el proyecto representa una oportunidad para “representar a nuestra comunidad latina”.

“Esta canción es más que música: es un mensaje que cruza fronteras. Cada uno de nosotros representa su propio origen, pero la unidad y el respeto son lo que verdaderamente nos conecta”, dijo por su parte Wisin.

Este proyecto, señaló Xavi, es especial porque une la música y el deporte, son dos lenguajes universales “que nos conectan”.

Con este tema, los cuatro artistas dan la bienvenida a la Copa Mundial de la FIFA 2026, que transmitirá en español en Estados Unidos la cadena Telemundo.

Carlos Vives
