Wisin participará de la canción oficial del Mundial Fifa 2026
Junto a Carlos Vives y Emilia Mernes, encabezarán “Somos más”, el tema que acompañará la cobertura de Telemundo para la Copa Mundo
9 de octubre de 2025 - 4:14 PM
Billboard anunció la incorporación del panel “La música de la Copa Mundial” y nuevos talentos a la Semana Billboard de la Música Latina 2025, la semana más prestigiosa y longeva dedicada a celebrar la música latina.
El panel “La música del Mundial” contará con la participación de Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, y será moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League. Juntos analizarán la creación del himno oficial de la Copa Mundial 2026 de Telemundo. Entre los nuevos talentos confirmados se encuentran Codiciado, Corina Smith, DJ Khaled, ESTEVIE, FloyyMenor, GALE, iZaaK, J Álvarez, JayDee, Jowell, Mateo Eraña, Lauty Gram, Los Ricos, Yas, entre otros.
Al hablar sobre la importancia del himno y el panel de la Copa Mundial de Telemundo, Wisin expresó: “Ser parte de la canción oficial del Mundial junto a Carlos Vives, Emilia y Xavi es una experiencia profundamente especial. He tenido el privilegio de colaborar con Carlos en varias ocasiones y siempre es un honor combinar nuestras energías. Ahora, sumando el talento y frescura de Emilia, así como la voz y emoción únicas de Xavi, este proyecto se vuelve aún más significativo. La música, al igual que el fútbol, nos une y enciende pasiones en todo el mundo”.
Estos artistas se suman a los talentos previamente confirmados: Aitana, Alejo, Alofoke, Anuel AA, Baltazar Lora, Bebeshito, Carín León, Carlos Arroyo, Chaparro Chuacheneguer, Christian Alicea, Daddy Yankee, Danny Ocean, Dimelo King, Ela Taubert, Gerardo Fernández, Gloria y Emilio Estefan, Golden, Goyo, Grupo 5, Guaynaa, Humberto “Humby” Viana, Isabel Castro, Ivy Queen, Jheral, Juanito El Millonzuki, Julio Reyes Copello, Kali Uchis, Kapo, Karime Pindter, King Savagge, La Segura, Laura Pausini, Lenny Tavárez, Leo Rojas of Escuela de Nada, Luck Ra, Lupita Infante, Machael, Mario Ruiz, Matt Louis, Michelle Maciel, Molusco, Netón Vega, Olga Tañón, Óscar Maydon, Ozuna, Pablo Alborán, Paola Ruiz, Rawayana, Santos Bravos, Siggy Vázquez, Silvana Estrada, Silvestre Dangond, Silvia Zepeda, Slow Jamz, Soledad, Suzette Quintanilla, Tokischa, Venesti, Xavi, Yailin, Yami Safdie, Yan Madmusick, Yon Madmusick y Zizzy.
Los talentos también estarán acompañados por destacados ejecutivos de la industria durante Billboard Latin Music Week, incluidos: Afo Verde, Agustín Contepomi, Atella, BRÖDER, Emilio Estefan, Emilio Morales, Hannah Karp, Jaime Escallón-Buraglia, Jesus Gonzalez, Jimmy Humilde, John Janick, Jorge Garcia, Jorge Juárez, Mac Clark, Lea A. Salama DiMitri, Leizer Guss Guss, Leila Cobo, Lyor Cohen, Nir Seroussi, Pierre Hachar Jr., Esq., Pinky Mordan, Tony Dandrades, entre otros.
Programado del 20 al 24 de octubre de 2025 en el histórico Fillmore Miami Beach, el evento volverá a ser una plataforma dinámica que celebrará el alma de la música y la cultura latina. Las entradas para toda la semana y por día están a la venta en BillboardLatinMusicWeek.com.
