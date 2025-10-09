Wisin participará de la canción oficial del Mundial Fifa 2026

Billboard anunció la incorporación del panel “La música de la Copa Mundial” y nuevos talentos a la Semana Billboard de la Música Latina 2025, la semana más prestigiosa y longeva dedicada a celebrar la música latina.

Al hablar sobre la importancia del himno y el panel de la Copa Mundial de Telemundo, Wisin expresó: “Ser parte de la canción oficial del Mundial junto a Carlos Vives, Emilia y Xavi es una experiencia profundamente especial. He tenido el privilegio de colaborar con Carlos en varias ocasiones y siempre es un honor combinar nuestras energías. Ahora, sumando el talento y frescura de Emilia, así como la voz y emoción únicas de Xavi, este proyecto se vuelve aún más significativo. La música, al igual que el fútbol, nos une y enciende pasiones en todo el mundo”.

PUBLICIDAD

Los talentos también estarán acompañados por destacados ejecutivos de la industria durante Billboard Latin Music Week, incluidos: Afo Verde, Agustín Contepomi, Atella, BRÖDER, Emilio Estefan, Emilio Morales, Hannah Karp, Jaime Escallón-Buraglia, Jesus Gonzalez, Jimmy Humilde, John Janick, Jorge Garcia, Jorge Juárez, Mac Clark, Lea A. Salama DiMitri, Leizer Guss Guss, Leila Cobo, Lyor Cohen, Nir Seroussi, Pierre Hachar Jr., Esq., Pinky Mordan, Tony Dandrades, entre otros.

Programado del 20 al 24 de octubre de 2025 en el histórico Fillmore Miami Beach, el evento volverá a ser una plataforma dinámica que celebrará el alma de la música y la cultura latina. Las entradas para toda la semana y por día están a la venta en BillboardLatinMusicWeek.com.

Programa de la Semana Billboard de la Música Latina

lunes, 20 de octubre - Programación diurna

PUBLICIDAD

“El poder de la independencia”- Presentado por Platoon, explorará cómo llevar tu música desde el A&R hasta su lanzamiento, con la participación de Lenny Tavárez, Pinky Mordan, Yan MadMusick, y Yon MadMusick.

Presentado por Platoon, explorará cómo llevar tu música desde el A&R hasta su lanzamiento, con la participación de Lenny Tavárez, Pinky Mordan, Yan MadMusick, y Yon MadMusick. “BRESH & Zumba: Bailando hasta los charts”- A través de fiestas y clases de fitness, estas dos compañías de estilo de vida se han convertido en referentes globales y vehículos promocionales muy codiciados. Atella, directora musical de Zumba, y BRÖDER, DJ y director creativo de BRESH, comparten su experiencia.

A través de fiestas y clases de fitness, estas dos compañías de estilo de vida se han convertido en referentes globales y vehículos promocionales muy codiciados. Atella, directora musical de Zumba, y BRÖDER, DJ y director creativo de BRESH, comparten su experiencia. “Deja que tu música hable más fuerte: Cómo hacerse escuchar más allá del escenario”- Presentado por Rimas Publishing. Desde Rimas Publishing, el director general Emilio Morales se une a los artistas King Savagge y Michelle Maciel, junto al galardonado productor musical Machael, para hablar de todo, desde la composición, producción y performance, hasta cómo crear conexión con los fans, obtener regalías y más, en un panorama competitivo.

Presentado por Rimas Publishing. Desde Rimas Publishing, el director general Emilio Morales se une a los artistas King Savagge y Michelle Maciel, junto al galardonado productor musical Machael, para hablar de todo, desde la composición, producción y performance, hasta cómo crear conexión con los fans, obtener regalías y más, en un panorama competitivo. “El dúo de poder: Carín León y Jorge Juárez”- La superestrella mexicana y su representante artístico y socio de negocios hablan sobre la construcción de una marca y cómo romper barreras culturales y económicas, moderado por Leila Cobo de Billboard.

La superestrella mexicana y su representante artístico y socio de negocios hablan sobre la construcción de una marca y cómo romper barreras culturales y económicas, moderado por Leila Cobo de Billboard. “La globalización de las giras latinas”- Presentado por Live Nation.

Presentado por Live Nation. “El efecto influencer”- Presentado por L’Oreal Groupe. Karime Pindter, La Segura, Mario Ruiz y Paola Ruiz analizan cómo los creadores de contenido se han convertido en piezas clave del marketing musical, moderado por Gabo Llano, jefe de servicios para Artistas de SoundOn en TikTok.

Presentado por L’Oreal Groupe. Karime Pindter, La Segura, Mario Ruiz y Paola Ruiz analizan cómo los creadores de contenido se han convertido en piezas clave del marketing musical, moderado por Gabo Llano, jefe de servicios para Artistas de SoundOn en TikTok. “Lanzando a un nuevo artista: Cómo construir una carrera más allá del hype”- Presentado por SONAR. Matt Louis, Slow Jamz y Siggy Vázquez comparten cómo destacar en el competitivo panorama musical actual.

Presentado por SONAR. Matt Louis, Slow Jamz y Siggy Vázquez comparten cómo destacar en el competitivo panorama musical actual. En conversación con Anuel AA y DJ Khaled. Dos superestrellas hablan sobre la fusión de géneros y la colaboración.

“Networking”: Mesas redondas de la industria. Los asistentes a Billboard Latin Music Week tendrán la oportunidad de reunirse con expertos que lideran el negocio en estas sesiones exclusivas y cercanas.

Programación nocturna

Platoon regresa por segundo año para presentar su “Showcase” de artistas emergentes, con Golden, y un set de DJ a cargo de MadMusick. Este evento se llevará a cabo en The Stardust Lounge del Fillmore Miami Beach y estará abierto a los asistentes por orden de llegada; el cupo es limitado.

“Showcase”- Noche de apertura de la Semana de la Música Latina presentado por Boombastic. Arranca la Semana Billboard de la Música Latina con presentaciones de Bröder, GALE, J Álvarez, Kid Voodoo, Lauty Gram, Los Ricos, Luck Ra, Mateo Eraña, Yami Safdie y Yas. Este evento estará abierto a todos los asistentes con boleto para la Semana Billboard de la Música Latina mediante registro.

Martes, 21 de octubre

Programación diurna

“Cafecito con la abogada de inmigración Lea Salama”- El ABC de las visas para artistas y la inmigración en la era Trump.

El ABC de las visas para artistas y la inmigración en la era Trump. “Creando el hit en vivo: ¿Cómo se crea un éxito?”- La superestrella Pablo Alborán y el megaproductor Julio Reyes Copello nos lo muestran en vivo en este panel exclusivo de Billboard.

La superestrella Pablo Alborán y el megaproductor Julio Reyes Copello nos lo muestran en vivo en este panel exclusivo de Billboard. “La globalización de la música latina”- El CEO de Interscope, John Janick, y el líder de Interscope Capitol Miami, Nir Seroussi, comparten cómo la marca apostó fuertemente por la música latina con artistas como Karol G, Xavi, y más, para construir una audiencia global, moderado por Leila Cobo de Billboard.

El CEO de Interscope, John Janick, y el líder de Interscope Capitol Miami, Nir Seroussi, comparten cómo la marca apostó fuertemente por la música latina con artistas como Karol G, Xavi, y más, para construir una audiencia global, moderado por Leila Cobo de Billboard. “Panel de mujeres: El ascenso global”- Una conversación con las nuevas estrellas de la música latina a nivel mundial, incluyendo a Aitana, Ela Taubert, Silvana Estrada, Yailin y Yami Safdie.

Una conversación con las nuevas estrellas de la música latina a nivel mundial, incluyendo a Aitana, Ela Taubert, Silvana Estrada, Yailin y Yami Safdie. “Desde la raíz”- Soledad y Silvestre Dangond sobre identidad, legado y futuro, presentado por Billboard Argentina y Billboard Colombia. Argentina y Colombia se encuentran en una conversación entre dos artistas con décadas sobre el escenario, para reflexionar sobre cómo el folclore de sus países es una base creativa, un puente entre generaciones y una fuerza impulsora de la música actual. Moderado por Agus Contepomi de Billboard Argentina.

Soledad y Silvestre Dangond sobre identidad, legado y futuro, presentado por Billboard Argentina y Billboard Colombia. Argentina y Colombia se encuentran en una conversación entre dos artistas con décadas sobre el escenario, para reflexionar sobre cómo el folclore de sus países es una base creativa, un puente entre generaciones y una fuerza impulsora de la música actual. Moderado por Agus Contepomi de Billboard Argentina. “Icon Q&A”- Con Laura Pausini en conversación con Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

Con Laura Pausini en conversación con Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard. “Afrobeats: El nuevo ritmo global de la música latina”- Presentado por Walmart. Los artistas Goyo, Humberto “Humby” Viana, Kapo, Ozuna y Venesti debaten sobre el nuevo ritmo global de la música latina.

Presentado por Walmart. Los artistas Goyo, Humberto “Humby” Viana, Kapo, Ozuna y Venesti debaten sobre el nuevo ritmo global de la música latina. Música y cine: El proceso creativo de Clika"- Presentado por Sony Pictures, Sony Music Latin y Rancho Humilde con JayDee, Afo Verde, y Jimmy Humilde, moderado por Leila Cobo de Billboard.

Presentado por Sony Pictures, Sony Music Latin y Rancho Humilde con JayDee, Afo Verde, y Jimmy Humilde, moderado por Leila Cobo de Billboard. “El poder de la música y los deportes”- Con la leyenda de la NBA e internacional Carlos Arroyo, ahora ejecutivo deportivo, y el artista Jowell.

Con la leyenda de la NBA e internacional Carlos Arroyo, ahora ejecutivo deportivo, y el artista Jowell. “Rompiendo estereotipos”- Tokischa e Ivy Queen, del feminismo a la sexualidad. Una conversación entre una leyenda consagrada y un ícono en formación.

Tokischa e Ivy Queen, del feminismo a la sexualidad. Una conversación entre una leyenda consagrada y un ícono en formación. “Superstar Q&A” con Kali Uchis.

Programación nocturna

Peermusic presentará un “showcase” de artistas en The Stardust Lounge en el Fillmore Miami Beach, con las actuaciones de Zizzy, Alejo, Lupita Infante y Christian Alicea. El acceso será por orden de llegada y el cupo es limitado.

“Billboard en vivo en M2 Miami”- Encabezado por Anuel AA con invitados especiales FloyyMenor e IZAAK, y un set a cargo de DJ Kaos. Este evento está incluido para todos los asistentes con pase Latin Music Week Insider. El ingreso será por orden de llegada. Solo para mayores de 21 años.

Miércoles, 22 de octubre - Programación diurna

“Cafecito con Pierre Hachar Jr., Esq”- Sobre la IA en la Música, presentado por The Hachar Law Group. Esta charla explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la industria musical, mientras analiza los desafíos legales que plantea en torno a los derechos de autor, la propiedad intelectual y los derechos de los artistas.

Sobre la IA en la Música, presentado por The Hachar Law Group. Esta charla explorará cómo la inteligencia artificial está transformando la industria musical, mientras analiza los desafíos legales que plantea en torno a los derechos de autor, la propiedad intelectual y los derechos de los artistas. “La música de la Copa Mundial”- Con Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League.

Con Carlos Vives, Emilia Mernes y Wisin, moderado por Carlota Vizmanos, presentadora deportiva y conductora principal de la Premier League. “La explosión de la cumbia y la música tropical”- Presentado por Andrea Ramírez. Los artistas Grupo 5, Bebeshito, Guaynaa, Luck Ra y Olga Tañón conversan sobre el auge de estos géneros.

Presentado por Andrea Ramírez. Los artistas Grupo 5, Bebeshito, Guaynaa, Luck Ra y Olga Tañón conversan sobre el auge de estos géneros. “Fireside Chat”- Con Lyor Cohen, jefe global de música en Google/YouTube, y Hannah Karp, editora en jefe de Billboard.

Con Lyor Cohen, jefe global de música en Google/YouTube, y Hannah Karp, editora en jefe de Billboard. “El poder de los podcasters”- Los hosts Alofoke, Dímelo King, Leo Rojas y Molusco se reúnen para conversar sobre el creciente impacto de los podcasts en los medios, la música y más allá, moderado por Tony Dandrades.

Los hosts Alofoke, Dímelo King, Leo Rojas y Molusco se reúnen para conversar sobre el creciente impacto de los podcasts en los medios, la música y más allá, moderado por Tony Dandrades. “Selena y Los Dinos” - Presentado por Netflix. Suzette Quintanilla y la directora Isabel Castro participan en una conversación sobre el documental que presenta material inédito de la Reina de la Música Texana y el camino de su familia.

- Presentado por Netflix. Suzette Quintanilla y la directora Isabel Castro participan en una conversación sobre el documental que presenta material inédito de la Reina de la Música Texana y el camino de su familia. “Sony Music Publishing: Iconic Songwriter Q&A”- con Danny Ocean. El venezolano Danny Ocean habla sobre la creación de sus mayores éxitos y el poder transformador de sus canciones en la sociedad.

con Danny Ocean. El venezolano Danny Ocean habla sobre la creación de sus mayores éxitos y el poder transformador de sus canciones en la sociedad. “Icon Q&A con Gloria & Emilio Estefan”- Presentado por BMI y moderado por Jesús González, vicepresidente creativo de música latina en BMI.

Presentado por BMI y moderado por Jesús González, vicepresidente creativo de música latina en BMI. “El futuro de la música regional mexicana”- Presentado por WalMart. Una conversación con los nuevos referentes del género Codiciado, ESTEVIE, Neton Vega, Óscar Maydon y Xavi.

Presentado por WalMart. Una conversación con los nuevos referentes del género Codiciado, ESTEVIE, Neton Vega, Óscar Maydon y Xavi. “La construcción de Santos Bravos”- Presentado por HYBE Latin America. El nuevo grupo global de pop latino conversa sobre su formación y lo que viene en su carrera. Acompañados por Jaime Escallón-Buraglia de Hybe Latin America y moderado por Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

Presentado por HYBE Latin America. El nuevo grupo global de pop latino conversa sobre su formación y lo que viene en su carrera. Acompañados por Jaime Escallón-Buraglia de Hybe Latin America y moderado por Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard. “Superstar Q&A”- Con Daddy Yankee en conversación con Leila Cobo, directora de contenido latino y en español de Billboard.

Programación nocturna

UNO Productions presentará un “showcase” de artistas en The Stardust Lounge del Fillmore Miami Beach. Contará con presentaciones de Juanito El Millonzuki, Chaparro Chuacheneguer, Gerardo Fernandez, Silvia Zepeda, y DJ Virtual. El acceso será por orden de llegada; y el cupo es limitado.

“Billboard En Vivo en M2 Miami”- Encabezado por Rawayana con Corina Smith y Santos Bravos como invitados especiales, y un set a cargo de Mr. Pauer. Este evento está incluido para todos los asistentes con pase Latin Music Week Insider. El acceso para el público general será por orden de llegada. Solo para mayores de 21 años.