Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
9 de octubre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Catálogo de Bad Bunny podría generar $788,500 a la semana, según Billboard

Las reproducciones musicales del boricua se dispararon desde el anuncio de su “show” en el Super Bowl de 2026

9 de octubre de 2025 - 8:22 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny en "Saturday Night Live". (Will Heath)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

La estrella puertorriqueña Bad Bunny podría estar generando 788,500 dólares semanales por su catálogo musical a través de reproducciones en plataformas digitales en Estados Unidos, según estimaciones de la revista Billboard.

RELACIONADAS

La revista especializada, apoyándose en datos de Luminate, estima que, con base en esas cifras, la actuación del artista puertorriqueño en el Super Bowl podría representar una ganancia neta semanal de casi 1.7 millones de dólares.

Los artistas que han encabezado el espectáculo de uno de los eventos más populares de EE.UU. han experimentado un aumento promedio del 60% en las ganancias de su catálogo durante la segunda semana después del Super Bowl, en comparación con la semana anterior al juego, según los mismos datos.

Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos.Un fanático llegó al concierto con el atuendo que usó el artista urbano en la película Happy Gilmore.La serie de 30 conciertos concluyen el 14 de septiembre.
1 / 42 | Bad Bunny cierra otro mes de su histórica residencia "No me quiero ir de aquí" . Bad Bunny cerró el domingo un mes de agosto lleno de sabor internacional en el Coliseo de Puerto Rico. En la foto, José Redondo, nacido en Asturias, España, viajó a la isla para presenciar el concierto junto a su amiga Karem Colindres, hondureña que vive en Estados Unidos. - Ramon "Tonito" Zayas

La designación del puertorriqueño como artista principal del Super Bowl, que se celebrará el próximo 7 de febrero en Santa Clara (California), ha generado críticas entre dirigentes republicanos, que reprochan que su música sea en español.

El propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó de “absolutamente ridícula” la elección de Bad Bunny por parte de la NFL como artista principal del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl.

“Nunca he oído hablar de él (…) No sé quién es, no sé por qué lo hacen. Es una locura. Me parece absolutamente ridículo”, indicó el mandatario durante su intervención en el programa Greg Kelly Reports, emitido el lunes por la noche en Newsmax.

Bad Bunny, conocido por su postura crítica frente a las políticas migratorias de Trump, hará historia al convertirse en el primer artista latino en actuar en solitario durante el espectáculo del descanso del Super Bowl.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Bad Bunny hace historia al anunciarse que será el artista principal del espectáculo del Super Bowl 2026.
1 / 25 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

Poco después del anuncio de la NFL, uno de los asesores del Departamento de Seguridad Nacional, Corey Lewandowski, afirmó que el Gobierno desplegaría agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante el evento.

Sin embargo, la Casa Blanca aclaró posteriormente que no existen planes de realizar redadas migratorias en el marco del Super Bowl.

Tags
Bad BunnyBillboardMúsica urbanaSuper BowlNFL
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 9 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: