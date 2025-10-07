Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
7 de octubre de 2025
84°lluvia ligera
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Bad Bunny es el mejor artista latino del siglo 21, según Billboard

Tres artistas puertorriqueños están en el “Top 10″ de los primeros 25 años de este siglo

7 de octubre de 2025 - 3:50 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Bad Bunny ocupa el primer puesto por 16 éxitos No. 1 en la lista Hot Latin Songs. (Pablo Martínez Rodríguez)
Por Listín Diario / GDA
Periódico miembro del Grupo de Diarios América

Bad Bunny (1), Romeo Santos (2), Daddy Yankee (3), Enrique Iglesias (4) y Marco Antonio Solís (5) son los cinco mejores artistas latinos del siglo 21, según Billboard.

RELACIONADAS

La revista reveló este martes el ranking como resumen de los primeros 25 años del siglo XXI, donde “El Conejo Malo” ocupa el primer puesto por 16 éxitos número 1 en la lista Hot Latin Songs, 9 en Top Latin Albums y un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, “más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986”.

Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019.Luego de ello llegó su álbum con J Balvin, "Oasis" (2019).Bad Bunny hace historia al anunciarse que será el artista principal del espectáculo del Super Bowl 2026.
1 / 25 | Los logros históricos de Bad Bunny . Después de lanzar su primer álbum "X 100Pre" en 2018, Bad Bunny pasó de artista emergente a superastro. El álbum le permitió entrar -por primera vez- en la lista Billboard 200, donde alcanzó el No. 11 en enero de 2019. - Teresa Canino Rivera

Por su lado, “El Rey de la Bachata” logró siete número 1 en Hot Latin Songs, incluyendo colaboraciones con grandes estrellas como Usher (“Promise”, 2011) y Drake (“Odio”, 2014). Además, su álbum debut como solista, Fórmula, Vol. 1, sigue siendo el álbum de un intérprete solista de bachata con el liderazgo más prolongado en Top Latin Albums (17 semanas en el número 1).

El listado de la revista Billboard, basado en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024, concluye con J Balvin (6), Shakira (7), Aventura (8), Juanes (9) y Ozuna (10).

El cantante de bachata Romeo Santos ofreció anoche, sábado, un concierto inolvidable para el deleite de sus fanáticos en el estadio Hiram Bithorn.Santos comenzó su presentación con su canción "Pañuelo" mientras era acompañado del júbilo de los presentes.Romeo Santos ha vendido más de 25 millones de discos y no existe bachatero más famoso en el mundo que este dominicano-boricua, nacido y criado en el Bronx, Nueva York.
1 / 8 | Fotos: Romeo Santos da espectáculo para el deleite de sus fans en el estadio Hiram Bithorn. El cantante de bachata Romeo Santos ofreció anoche, sábado, un concierto inolvidable para el deleite de sus fanáticos en el estadio Hiram Bithorn. - David Villafañe Ramos
Tags
Bad BunnyBillboardRomeo SantosDaddy YankeeEnrique IglesiasMarco Antonio Solís
ACERCA DEL AUTOR
Listín Diario / GDA
Listín Diario fue fundado en 1889 en Santo Domingo, capital de República Dominicana. Por su tradición e independencia, se ha convertido en el diario de referencia de los dominicanos con información...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 7 de octubre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: