Bad Bunny es el mejor artista latino del siglo 21, según Billboard
Tres artistas puertorriqueños están en el “Top 10″ de los primeros 25 años de este siglo
7 de octubre de 2025 - 3:50 PM
7 de octubre de 2025 - 3:50 PM
Bad Bunny (1), Romeo Santos (2), Daddy Yankee (3), Enrique Iglesias (4) y Marco Antonio Solís (5) son los cinco mejores artistas latinos del siglo 21, según Billboard.
La revista reveló este martes el ranking como resumen de los primeros 25 años del siglo XXI, donde “El Conejo Malo” ocupa el primer puesto por 16 éxitos número 1 en la lista Hot Latin Songs, 9 en Top Latin Albums y un récord de 89 top 10 en Hot Latin Songs, “más del doble que los subcampeones Enrique Iglesias y Luis Miguel (con 39 cada uno), desde que la lista comenzó en 1986”.
Por su lado, “El Rey de la Bachata” logró siete número 1 en Hot Latin Songs, incluyendo colaboraciones con grandes estrellas como Usher (“Promise”, 2011) y Drake (“Odio”, 2014). Además, su álbum debut como solista, Fórmula, Vol. 1, sigue siendo el álbum de un intérprete solista de bachata con el liderazgo más prolongado en Top Latin Albums (17 semanas en el número 1).
El listado de la revista Billboard, basado en el desempeño de los artistas en las listas Top Latin Albums y Hot Latin Songs desde enero del 2000 hasta diciembre del 2024, concluye con J Balvin (6), Shakira (7), Aventura (8), Juanes (9) y Ozuna (10).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: