26 de septiembre de 2025
86°nubes dispersas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Bad Bunny entre los máximos ganadores de Premios Juventud 2025

Marc Anthony y Wisin le pusieron sabor boricua a la fiesta musical

26 de septiembre de 2025 - 9:02 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Marc Anthony y Wisin estrenaron un nuevo tema musical en el género de bachata urbana. (Suministrada)
Por Agencia EFE
Agencia de Noticias

El fenómeno puertorriqueño Bad Bunny y la banda colombiana Morat se alzaron la noche de este jueves con tres Premios Juventud, mientras que Karol G, con dos galardones, se coronó como la Artista del Año.

RELACIONADAS

“Todo esto es una gran sorpresa. Lo soñábamos, no sé si alguno realmente lo esperaba de esta forma. Hemos tenido la suerte, además de sorprendernos con algo que es muy increíble, es la gente que hemos conocido con la cual hemos llegado hasta acá”, dijo Morat ante la prensa.

En concreto, Bad Bunny, que no estuvo presente, ganó en las categorías de Mejor Canción Urbana con “DTMF”, así como el Mejor Álbum Urbano con el disco homónimo y Mejor Colaboración Urbana con el tema “Adivino” con el boricua Myke Towers.

El creador de contenido, Beta Mejía.Natti Natasha, Raphy Pina y su hija, Vida.Algunos de los presentadores de la noche.
1 / 17 | Estilo, color y actitud: así lucieron los famosos en los Premios Juventud. El creador de contenido, Beta Mejía. - Suministrada

Así, el grupo de pop-rock Morat se alzó con Grupo o Dúo Favorito del Año y Mejor Canción Pop/Rock con el tema “Me Toca a Mí” junto con el colombiano Camilo, y en la categoría de Mejor Álbum Pop con su disco “Ya Es Mañana”.

Mientras que la sensación colombiana Karol G, quien tampoco estuvo presente en los galardones, fue reconocida como Artista del Año y además obtuvo Hit Tropical del Año con el merengue “Si Antes Te Hubiera Conocido”.

La dominicana Natti Natasha se quedó con dos galardones, uno de ellos en la categoría Mejor Álbum Tropical por el disco “Natti Natasha en Amargue”, y otro en la categoría Mejor “Dance Track” con el tema “Como la flor”. En el ínterin, la cantante reveló que espera una niña.

Natti Natasha en Premios Juventud 2025.
Natti Natasha en Premios Juventud 2025. (Suministrada)

Además, el mexicano Carín León ganó en la categoría de Mejor Canción de Música Mexicana con el tema “El Amor de Mi Herida” y en Mejor Álbum de Música Mexicana con el disco “Boca Chueca, Vol.1”, de la misma manera que la cantante y compositora puertorriqueña De La Rose se alzó con el galardón de la Nueva Generación Femenina y el de la categoría de Mejor Canción Urbana Alternativa con la melodía “Nubes”, en tanto que el boricua Roa se adjudicó el premio a la Nueva Generación Masculina.

Carlos Vives y Myke Towers, reconocidos como Agentes de Cambio

Myke Tower, cantante que fue reconocido como Agente de Cambio, señaló con la estatuilla en la mano ante la prensa que “para mí es un honor ser uno de los puentes para cambiarle la mentalidad a la juventud y guiarlo y motivarlo por el camino correcto”.

Myke Towers en Premios Juventud 2025.
Myke Towers en Premios Juventud 2025. (Suministrada)

Por su parte, el reconocido cantante colombiano Carlos Vives también fue distinguido como Agente de Cambio: “Escogí trabajar con la música de mi tierra, con mis raíces, entender esa diversidad, valorarla. Un poquito apegado al afecto de mi infancia y de mi familia que me enseñó a amar esa música y el territorio”.

También hubo reconocimientos para los creadores de contenido, y allí la dominicana Jess Judith Ortiz fue la ganadora de la categoría Creadora del Año, mientras que el mexicano Alexis Omman fue premiado como Creador con una Causa Social, los colombianos Los Chicaneros como Mejor LOL y el mexicano Luisito Comunica en #ModoAvión.

Esta es la primera vez que los Premios Juventud se celebran fuera de Estados Unidos, siendo Panamá el país que acoge esta edición en la que 231 artistas han competido en 41 categorías: treinta de música, tres de televisión y “streaming”, y ocho de redes sociales.

Este año además los galardones agregaron ocho nuevas categorías, entre ellas Mejor Canción Música Mexicana Alternativa, que reconoce las fusiones de sonidos tradicionales mexicanos con otros estilos; Mejor Canción Pop/Rítmica, para combinaciones de pop y música electrónica, y Afrobeat Latino del Año, que celebra las contribuciones a este estilo musical emergente.

Unas trompetas marcando el ritmo de la “La Murga” con Willie Colón entonando el icónico tema abrieron el espectáculo acompañado de un conjunto de bailarines de danza típica panameña ataviados de unas elegantes polleras, vestido tradicional de las mujeres, y un sombrero pintado además de camilla, camisa artesanal de los hombres.

Premios JuventudBad BunnyMoratKarol GMyke Towers
ACERCA DEL AUTOR
Agencia EFE
EFE es una de las agencias líderes. Con una historia de 80 años, EFE cuenta con un récord de imparcialidad, credibilidad e inmediatez. Es una red global de periodistas que reúne...
