Alejandro Estrada es el ganador de “La casa de los famosos Colombia 3″

Ayer, viernes, se llevó a cabo la esperada final de “La casa de los famosos Colombia 2026″, luego de 138 días de convivencia marcados por polémicas, tensiones, alianzas, amistades, romances y enfrentamientos que mantuvieron a los televidentes atentos a cada movimiento dentro de la competencia.

Tras superar cada una de las pruebas y nominaciones, cuatro participantes lograron consolidarse como finalistas: Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Alejandro Estrada. Finalmente, fue Colombia la encargada de decidir, a través de las votaciones, quién se quedaría con el premio mayor y el título de ganador de esta tercera temporada del “reality show”.

La gala comenzó con un momento cargado de emoción. Los cuatro finalistas, reunidos en la sala de la casa, observaron a sus familiares y seres queridos, quienes los acompañaron desde las afueras de la competencia durante esta última noche.

Sin embargo, no todo fue celebración. Durante la transmisión, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán tuvieron que referirse a una situación que generó polémica entre los seguidores del programa. Todo ocurrió después de que Manuela, exparticipante del “reality”, entregara una servilleta a Estrada en la que supuestamente se leía el mensaje “no repartir el premio”, una situación que despertó reacciones dentro y fuera de la casa y que fue aclarada durante la gala para evitar especulaciones entre los televidentes.

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Luego de una larga noche de emociones, llegó el momento más esperado. Con millones de votos acumulados durante la jornada, Colombia eligió al ganador de la tercera temporada.

El nombre anunciado por los presentadores fue el de Alejandro Estrada, quien se coronó como ganador de la temporada al obtener el 68% de los votos y superar a Caribe, Lázaro y Bernal. Caribe se quedó con el segundo lugar en una final que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

En el cuarto lugar quedó Bernal, quien alcanzó el 3.72% de la votación y fue recibido por sus familiares al salir de la competencia. Por su parte, Lázaro ocupó la tercera posición con el 4.29% y abandonó la casa entre abrazos y evidente emoción por su desempeño.

Al escuchar el resultado final, Estrada no pudo contener la emoción y celebró junto a sus familiares y compañeros.