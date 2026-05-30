Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Edictos
Especiales
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Alejandro Estrada es el ganador de “La casa de los famosos Colombia 3″

Obtuvo el 68% de los votos

30 de mayo de 2026 - 3:00 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Alejandro Estrada se coronó como ganador absoluto de la tercera temporada. (Suministrada)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

Ayer, viernes, se llevó a cabo la esperada final de “La casa de los famosos Colombia 2026″, luego de 138 días de convivencia marcados por polémicas, tensiones, alianzas, amistades, romances y enfrentamientos que mantuvieron a los televidentes atentos a cada movimiento dentro de la competencia.

RELACIONADAS

Tras superar cada una de las pruebas y nominaciones, cuatro participantes lograron consolidarse como finalistas: Juanda Caribe, Valentino Lázaro, Tebi Bernal y Alejandro Estrada. Finalmente, fue Colombia la encargada de decidir, a través de las votaciones, quién se quedaría con el premio mayor y el título de ganador de esta tercera temporada del “reality show”.

La gala comenzó con un momento cargado de emoción. Los cuatro finalistas, reunidos en la sala de la casa, observaron a sus familiares y seres queridos, quienes los acompañaron desde las afueras de la competencia durante esta última noche.

Sin embargo, no todo fue celebración. Durante la transmisión, los presentadores Carla Giraldo y Marcelo Cezán tuvieron que referirse a una situación que generó polémica entre los seguidores del programa. Todo ocurrió después de que Manuela, exparticipante del “reality”, entregara una servilleta a Estrada en la que supuestamente se leía el mensaje “no repartir el premio”, una situación que despertó reacciones dentro y fuera de la casa y que fue aclarada durante la gala para evitar especulaciones entre los televidentes.

Luego de una larga noche de emociones, llegó el momento más esperado. Con millones de votos acumulados durante la jornada, Colombia eligió al ganador de la tercera temporada.

El nombre anunciado por los presentadores fue el de Alejandro Estrada, quien se coronó como ganador de la temporada al obtener el 68% de los votos y superar a Caribe, Lázaro y Bernal. Caribe se quedó con el segundo lugar en una final que mantuvo la expectativa hasta el último momento.

En el cuarto lugar quedó Bernal, quien alcanzó el 3.72% de la votación y fue recibido por sus familiares al salir de la competencia. Por su parte, Lázaro ocupó la tercera posición con el 4.29% y abandonó la casa entre abrazos y evidente emoción por su desempeño.

Al escuchar el resultado final, Estrada no pudo contener la emoción y celebró junto a sus familiares y compañeros.

Durante su paso por la competencia, destacó por su liderazgo, disciplina y estrategia dentro del juego. Aunque también enfrentó algunas diferencias y debates con otros participantes, logró consolidar una sólida base de seguidores que lo acompañó hasta la final.

Tags
La casa de los famososColombiaReality Showstelevisión
ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
sábado, 30 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: