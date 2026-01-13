Opinión
EntretenimientoTelevisión
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Primera pelea en “La casa de los famosos Colombia 3″: fuerte encontronazo entre Marcela Reyes y Valentino

El “reality” que cuenta con 24 competidores comenzó anoche

13 de enero de 2026 - 2:08 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Valentino Lázaro y Marcela Reyes protagonizaron el primer altercado de la temporada. (Captura)
Jomar José Rivera Cedeño
Por Jomar José Rivera Cedeño
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidajomar.rivera@gfrmedia.com

La convivencia apenas comenzó anoche en “La casa de los famosos Colombia 3″ y ya vivió su primer momento de alta tensión.

El estreno del “reality show” ayer lunes, 12 de enero, dejó claro desde el primer capítulo que los roces y las polémicas no tardarán en aparecer.

Tras la presentación de los primeros 23 habitantes, “El Jefe” reunió a todos en la sala para anunciar una noticia clave mediante el primer “congelados” de la temporada: el ingreso de Marcela Reyes, quien se convirtió oficialmente en la habitante número 24.

La DJ colombiana ingresó a la casa completamente cubierta, lo que generó expectativa entre los participantes.

Sin embargo, el ambiente cambió de inmediato cuando se quitó la máscara y fijó su mirada en Valentino Lázaro, creador de contenido con quien ya existía una evidente tensión.

Sin rodeos, Lázaro fue el primero en lanzar el ataque. “¿Tienes algo que decirme?”, preguntó frente a todos. La respuesta de Reyes fue directa y encendió la discusión: “¿Quieres ‘rating’ desde ya? Es mi momento. Porque eres perfecto para colgarte de todo el mundo”.

Lejos de calmarse, el influencer respondió con dureza. “Vos te cuelgas de la religión para colgar tu imagen. Prefiero mil veces colgarme de polémicas que de la religión… colgados ambos”, subrayó.

La empresaria cerró la discusión con una frase que marcó el momento más fuerte del enfrentamiento. “Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”, dijo.

De esta manera, “La casa de los famosos Colombia 3″ vivió su primera pelea. La audiencia, por su parte, recibió una muestra de cómo será la convivencia.

ACERCA DEL AUTOR
Jomar José Rivera Cedeño
Jomar José Rivera CedeñoArrow Icon
Jomar José Rivera Cedeño es periodista con ocho años de experiencia. Desde que llegó a GFR Media, ha laborado en diferentes áreas de la empresa, como el Departamento Comercial, donde laboró...
