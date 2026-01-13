Primera pelea en “La casa de los famosos Colombia 3″: fuerte encontronazo entre Marcela Reyes y Valentino

La convivencia apenas comenzó anoche en “La casa de los famosos Colombia 3″ y ya vivió su primer momento de alta tensión.

El estreno del “reality show” ayer lunes, 12 de enero, dejó claro desde el primer capítulo que los roces y las polémicas no tardarán en aparecer.

Tras la presentación de los primeros 23 habitantes, “El Jefe” reunió a todos en la sala para anunciar una noticia clave mediante el primer “congelados” de la temporada: el ingreso de Marcela Reyes, quien se convirtió oficialmente en la habitante número 24.

La DJ colombiana ingresó a la casa completamente cubierta, lo que generó expectativa entre los participantes.

Sin embargo, el ambiente cambió de inmediato cuando se quitó la máscara y fijó su mirada en Valentino Lázaro, creador de contenido con quien ya existía una evidente tensión.

PUBLICIDAD

Sin rodeos, Lázaro fue el primero en lanzar el ataque. “¿Tienes algo que decirme?”, preguntó frente a todos. La respuesta de Reyes fue directa y encendió la discusión: “¿Quieres ‘rating’ desde ya? Es mi momento. Porque eres perfecto para colgarte de todo el mundo”.

Lejos de calmarse, el influencer respondió con dureza. “Vos te cuelgas de la religión para colgar tu imagen. Prefiero mil veces colgarme de polémicas que de la religión… colgados ambos”, subrayó.

La empresaria cerró la discusión con una frase que marcó el momento más fuerte del enfrentamiento. “Tú te crees grande, pero mi Dios es más grande que tú”, dijo.

De esta manera, “La casa de los famosos Colombia 3″ vivió su primera pelea. La audiencia, por su parte, recibió una muestra de cómo será la convivencia.