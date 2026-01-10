Melissa Gate considera unirse a “La casa de los famosos 6″ de Telemundo

No es un secreto que desde que la creadora de contenido Melissa Gate participó en el desaparecido formato “Guerreros” de Canal 1 comenzó a ganar notoriedad. Más adelante se sumó a “El poder del amor”, un programa de convivencia grabado en Turquía con participantes de distintos países de Latinoamérica.

Con este historial, el salto definitivo llegó con su participación en la segunda temporada de “La casa de los famosos Colombia”, donde se convirtió en una de las concursantes más comentadas gracias a su carácter directo, actitud confrontacional y momentos polémicos que incluyeron choques con Yina Calderón, Karina García y Altafulla.

Su presencia fue tan determinante en las tablas de audiencia que protagonizó un sonado intercambio con “La casa de los famosos All-Stars” de Telemundo. De este modo, mientras Melissa se sumaba a la casa estudio de México por unos días, su lugar en Colombia lo ocupó Manelyk González.

Aunque la colombiana no pudo ganar “La casa de los famosos Colombia”, su impacto no pasó desapercibido y en el segundo semestre de 2025 se sumó a “La casa de Alofoke”. La experiencia fue menos favorable que la del primer semestre, sin embargo, todo indica que sus seguidores aguardan por la posibilidad de verla en 2026 en otro de los “reality shows” más seguidos.

Se trata de la sexta temporada de “La casa de los famosos” de Telemundo. Aunque su promoción todavía está en sus primeras fases, la expectativa de que la producción la considere es alta.

Ante esto, Melissa se refirió al tema durante una transmisión en vivo y dio a entender que contempla la posibilidad, pero que en definitiva solo tendría una razón para sumarse al programa.

“‘¡Ay! Te queremos ver en Telemundo. ¡Ay, no me presionen, por favor!’ Telemundo... Estoy entre la espada y la pared. Aunque, bueno, la verdad, estaba pensándolo bien y, pues, si es para hacerle competencia, al otro canal me voy para Telemundo, claro, obvio. Nada más por eso, lo haría”, comentó.

En 2025 Melissa Gate acusó a RCN de explotación laboral y aseguró que le “robaron” el premio. “Para uno trabajar en un canal de esos tiene que ser estúpido, bruto o prepago”, afirmó.

Por otra parte, ayer, durante una entrevista virtual, el actor mexicano Alfredo Adame reveló que había conversado recientemente con la colombiana. Según el galán de telenovelas, Melissa Gate le pidió consejos.