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Dolly Parton cancela su residencia en Las Vegas por problemas de salud

Asegura a sus fans que su estado es tratable

5 de mayo de 2026 - 8:28 AM

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ARCHIVO - Dolly Parton actúa en Overland Park, Kansas, el 14 de agosto de 2023. (AP Photo/Charlie Riedel, Archivo) (Charlie Riedel)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

NUEVA YORK - Dolly Parton canceló su previamente pospuesta residencia en Las Vegas debido a problemas de salud que la dejan sintiéndose “mal de la cabeza”, pero asegura a sus fans que sus dolencias son tratables.

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“La buena noticia es que estoy respondiendo muy bien a los medicamentos y tratamientos, y que mejoro cada día”, dijo la superestrella del country, de 80 años, en un breve vídeo publicado en su cuenta oficial de Instagram. “Ahora la mala noticia es que me va a llevar un poco de tiempo antes de estar a la altura del escenario porque algunos de los medicamentos y tratamientos me ponen un poco cabeza de nadador, como solía decir mi abuela”.

La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud.Dolly Parton posa para una foto en Nueva York, en esta foto de archivo del 12 de diciembre de 2000.Dolly Parton posaba en 2016 durante la 51 edición de los Premios de la Música Country en el Grand Garden Arena en Las Vegas.
1 / 17 | Dolly Parton celebra sus 80 años: su trayectoria en fotos. La cantante, escritora y filántropa estadounidense Dolly Parton (1946, Tennesse), la reina de la música country con una carrera de más de seis décadas y una mujer venerada en su país nata, cumple hoy 80 años alejada de los focos por sus problemas de salud. - REED SAXON

“Y, por supuesto, no puedo marearme llevando banjos, guitarras y cosas así sobre tacones de cinco pulgadas -y sabes que los voy a llevar puestos”, bromeó. “Por no hablar de todos esos trajes de pedrería, el pelo largo, mi gran... personalidad. Dios, eso... ¡haría nadar a cualquiera!”.

No dio demasiados detalles sobre su salud, pero aclaró que siempre ha “tenido problemas con los cálculos renales” y que su sistema inmunitario y digestivo “se han estropeado en los últimos dos o tres años y están trabajando muy duro para reconstruirlos y fortalecerlos”.

También aclaró que sus médicos le han asegurado “que todo lo que tengo es tratable, así que voy con eso”.

Dijo que sigue trabajando en la apertura de su museo y hotel en Nashville, así como en su próximo musical de Broadway, “Dolly: A True Original Musical”, que se estrenará en Nueva York a finales de año.

Los anteriores problemas de salud de Parton

En septiembre, Parton anunció que su primera residencia en Las Vegas en 32 años iba a posponerse debido a “problemas de salud”. Estaba previsto que actuara seis veces en The Colosseum at Caesars Palace con “Dolly: Live in Las Vegas” en diciembre, coincidiendo con el National Finals Rodeo. Sus fechas se trasladaron a septiembre, antes de ser canceladas el lunes.

“No os preocupéis por si dejo el negocio porque Dios no me ha dicho nada de parar todavía”, dijo en el momento del aplazamiento. “Pero creo que me está diciendo que baje el ritmo ahora mismo para que pueda estar lista para más grandes aventuras con todos vosotros”.

El pasado septiembre, Parton tampoco pudo asistir al anuncio de una nueva atracción en su parque temático de Tennessee, Dollywood, por problemas de salud. “Tenía una piedra en el riñón que me estaba causando muchos problemas, resultó que me había provocado una infección, y el médico me dijo: ‘No necesitas viajar en este momento, así que necesitas unos días para ponerte mejor’”, dijo Parton en un anuncio en vídeo por aquel entonces.

Al mes siguiente, Parton publicó un vídeo en las redes sociales en el que bromeaba diciendo que “aún no está muerta”, tras las especulaciones públicas sobre su salud.

“Hay muchos rumores circulando. Pero pensé que si lo oíais de mí, sabríais que estoy bien”, dijo en un vídeo de dos minutos publicado en Instagram. “Todavía no estoy lista para morir. No creo que Dios haya terminado conmigo. Y no he terminado de trabajar”.

Parton actúa de vez en cuando, pero no ha salido de gira desde que terminó su gira “Pure & Simple Tour” en 2016.

Esta historia fue traducida del inglés al español con una herramienta de inteligencia artificial y fue revisada por un editor antes de su publicación.

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