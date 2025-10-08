Dolly Parton responde a preocupaciones sobre su salud: “No me estoy muriendo”

Dolly Parton “no está muerta todavía”, dijo la superestrella del country el miércoles en las redes sociales luego de la especulación pública sobre su salud.

“Hay muchos rumores volando por ahí. Pero pensé que si lo escuchabas de mí, sabrías que estaba bien”, dijo la cantante de 79 años en un nuevo video de dos minutos publicado en Instagram. “Aún no estoy lista para morir. No creo que Sios haya terminado conmigo. Y no he terminado de trabajar”.

Su publicación, que apareció en numerosas cuentas de redes sociales de Parton y en su sitio web, fue subtitulada, “aún no estoy muerta”.

A fines del mes pasado, Parton pospuso su primera residencia en las vegas en 32 años, citando “desafíos de salud”.

Estaba programada para realizar seis espectáculos en the Colosseum en Caesars Palace para “Dolly: Live in Las Vegas” entre el 4 y el 13 de diciembre, coincidiendo con las finales nacionales de rodeo. Sus fechas se han trasladado al próximo año, septiembre de 2026.

PUBLICIDAD

No proporcionó detalles específicos en ese momento, escribiendo: “como muchos de ustedes saben, he estado lidiando con algunos desafíos de salud, y mis médicos me dicen que debo someterme a algunos procedimientos. Como bromeé con ellos, debe ser hora de mi revisión de las 100,000 millas, ¡aunque no es el viaje habitual para ver a mi cirujano plástico!”

En el nuevo videoclip compartido el miércoles, se ve a Parton sentada en un set hablando directamente a la cámara, diciéndole a su audiencia que está a punto de grabar algunos comerciales para Grand Ole Opry, que celebra su centenario este año.

“Todos piensan que estoy más enferma de lo que estoy. ¿Les parezco enferma? ¡Estoy trabajando duro aquí! De todos modos, quería tranquilizar a todos, aquellos de ustedes que parecen estar realmente preocupados, lo cual agradezco”, continuó. “Y agradezco sus oraciones porque soy una persona de fe. Siempre puedo usar las oraciones para cualquier cosa y para todo”.

El martes, una publicación de Facebook compartida por su hermana Freida Parton intensificó las preocupaciones sobre la salud de Parton cuando escribió que había estado “toda la noche orando por mi hermana, Dolly”. Horas más tarde, Freida Parton continuó con otra publicación.

“Quiero aclarar algo. No quise asustar a nadie ni hacer que sonara tan serio al pedir oraciones por Dolly”, escribió. “Ella ha estado un poco enferma, y simplemente pedí oraciones porque creo firmemente en el poder de la oración”.

Parton ofreció su propia aclaración en el video, haciendo referencia a su difunto esposo de casi 60 años, Carl Dean, quien murió a principios de este año a los 82 años.

PUBLICIDAD

“Quiero que sepan que estoy bien. Tengo algunos problemas como he mencionado. Cuando mi esposo Carl estaba muy enfermo, eso fue por mucho tiempo, y luego, cuando falleció, no me cuidé. Así que dejé pasar muchas cosas que debería haber estado cuidando”, dijo. “Así que de todos modos, cuando me puse a ello, el médico dijo: ‘tenemos que encargarnos de esto. Tenemos que encargarnos de eso.’ Nada importante, pero tuve que cancelar algunas cosas para poder estar más cerca de casa, más cerca de Vanderbilt, donde estoy recibiendo algunos tratamientos aquí y allá”.

Y al verdadero estilo de Parton, terminó con una broma. “pero quería que supieran que no me estoy muriendo. ¿Vieron esa foto de IA de Reba (Mcentire) y yo? ¡Ay, dios mío! Quiero decir, tenían a Reba en mi lecho de muerte, y ambas parecemos que necesitamos ser enterradas”, se rió.