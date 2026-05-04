Qué es y cómo opera el formato “phoneless” en el Coca-Cola Music Hall
La iniciativa promueve la atención plena del público durante el espectáculo
4 de mayo de 2026 - 3:48 PM
4 de mayo de 2026 - 3:48 PM
En busca de crear un ambiente de disfrute, libre de distracciones y a la vez que se protege el contenido del “show”, el Coca-Cola Music Hall se convirtió en el primer recinto en Puerto Rico en implementar el sistema de eventos libres de teléfonos móviles —popularmente conocido como “phoneless”—, un concepto que está dando mucho de qué hablar.
La primera prueba se llevó a cabo el pasado mes de abril, durante la presentación del comediante Marcello Hernández. Pero, ¿en qué se basa específicamente?
“El público que asistió al evento de Hernández, se adaptó rápidamente al sistema y no tuvimos inconvenientes. Para poder implementar este formato se aumentó la cantidad de empleados con 30 ujieres y 25 guardias de seguridad adicionales. La primera noche el tiempo de salida en que los asistentes recibieron sus teléfonos fue de 16 minutos y la segunda noche fue 13 minutos, demostrando así que el proceso es rápido y eficiente”, expresó la gerente general del Coca-Cola Music Hall, Arleene Pérez.
Según se indicó, el concepto volverá a ejecutarse este próximo viernes, 8 de mayo, durante el espectáculo del actor y comediante Chris Tucker.
“Este tipo de experiencia busca que el público pueda disfrutar plenamente del espectáculo, manteniendo la atención en el escenario y protegiendo el contenido presentado exclusivamente para quienes adquirieron boletos para el evento. En la isla es algo innovador, pero es muy común en recintos en los Estados Unidos”, aseguró Pérez.
Finalmente, cabe destacar que el formato “phoneless” continuará utilizándose en presentaciones en las que la producción o el artista así lo exija.
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