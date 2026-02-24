Opinión
Suscriptores
EntretenimientoCultura
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

El comediante Chris Tucker se presentará por primera vez en Puerto Rico

Su especial en Netflix, “Chris Tucker Live” marcó su exitoso regreso a la comedia con “The Legend Tour”

24 de febrero de 2026 - 10:35 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El actor, productor y comediante Chris Tucker ofrecerá su espectáculo en el Coca Cola Music Hall. (Suministrada)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

El actor, productor y comediante Chris Tucker, internacionalmente reconocido por su papel en el filme “Rush Hour”, se presentará por primera vez en Puerto Rico al ofrecer su espectáculo “Chris Tucker Live”, a llevarse a cabo el viernes, 8 de mayo de 2026 a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall.

Como ‘stand up comedian’, se informó que Tucker se convirtió en uno de los favoritos durante el “HBO’s Def Comedy Jam”, y continuó llenando a capacidad espectáculos en vivo. Su especial en Netflix, “Chris Tucker Live” marcó su exitoso regreso a la comedia, y con “The Legend Tour 2026″ reafirma que es uno de los más destacados comediantes de Estados Unidos y del mundo.

Puerto Rico tendrá la oportunidad de reír a carcajadas y disfrutar de un espectáculo marcado por su comedia en una producción a cargo de Single Star Productions. Los boletos para su espectáculo estarán a la venta a partir del 28 de febrero a las 10:00 a.m. en Ticketera.

Asimismo, se informó mediante comunicado de prensa que aquellos clientes de Popular, pueden participar de la Pre-Venta exclusiva que se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero a través de Ticketera, utilizando su tarjeta de crédito o débito de Banco Popular.

Como parte de su trayectoria cinematográfica, Tucker ha actuado en importantes películas, donde ha interpretado personajes que son recordados por millones de personas, entre ellas: "Friday", "Money Talks", "The Fifth Element", "Jackie Brown", "Dead Presidents", "Silver Linings Playbook", "Billy Lynn’s Long Halftime Walk", y su más reciente trabajo junto a los actores Ben Affleck, Matt Damon y Viola Davis, “Air”.

Fuera del entretenimiento, se destacó que es un humanista, filántropo y viajero. Con Chris Tucker Foundation ayuda a la juventud a desarrollar iniciativas en pro de la educación.

ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
