El comediante Chris Tucker se presentará por primera vez en Puerto Rico

El actor, productor y comediante Chris Tucker, internacionalmente reconocido por su papel en el filme “Rush Hour”, se presentará por primera vez en Puerto Rico al ofrecer su espectáculo “Chris Tucker Live”, a llevarse a cabo el viernes, 8 de mayo de 2026 a las 8:30 p.m. en el Coca-Cola Music Hall.

Como ‘stand up comedian’, se informó que Tucker se convirtió en uno de los favoritos durante el “HBO’s Def Comedy Jam”, y continuó llenando a capacidad espectáculos en vivo. Su especial en Netflix, “Chris Tucker Live” marcó su exitoso regreso a la comedia, y con “The Legend Tour 2026″ reafirma que es uno de los más destacados comediantes de Estados Unidos y del mundo.

Puerto Rico tendrá la oportunidad de reír a carcajadas y disfrutar de un espectáculo marcado por su comedia en una producción a cargo de Single Star Productions. Los boletos para su espectáculo estarán a la venta a partir del 28 de febrero a las 10:00 a.m. en Ticketera.

Asimismo, se informó mediante comunicado de prensa que aquellos clientes de Popular, pueden participar de la Pre-Venta exclusiva que se llevará a cabo el 27 y 28 de febrero a través de Ticketera, utilizando su tarjeta de crédito o débito de Banco Popular.

Como parte de su trayectoria cinematográfica, Tucker ha actuado en importantes películas, donde ha interpretado personajes que son recordados por millones de personas, entre ellas: "Friday", "Money Talks", "The Fifth Element", "Jackie Brown", "Dead Presidents", "Silver Linings Playbook", "Billy Lynn’s Long Halftime Walk", y su más reciente trabajo junto a los actores Ben Affleck, Matt Damon y Viola Davis, “Air”.