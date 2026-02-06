Gianluca Perotti “El Borimbiano” abraza su lado “guaynabito” en nuevo stand up-comedy

Gianluca Perotti, conocido como “El Borimbiano”, vuelve a escena con más historias que contar y muchas situaciones cotidianas que continúan sorprendiéndolo desde que vive en Puerto Rico.

Experiencias que lo siguen inspirando a tomar lápiz y papel para dar forma a su próximo stand up comedy, “El guaynabito de Corozal”, que se presentará el 6 y 7 de febrero en el Centro de Bellas Artes de Santurce.

En entrevista con El Nuevo Día, el creador de contenido habló sobre la inspiración detrás del espectáculo, las anécdotas que lo llevaron a identificarse como “guaynabito” y cómo Puerto Rico han marcado su forma de hacer comedia.

“Normalmente cuando se utiliza el término guaynabito, siempre tiene una connotación negativa, o piensan que uno se está burlando de algo”, sostuvo el colombiano, quien detalló las vivencias que, desde su llegada a Puerto Rico procedente de Bogotá, lo han llevado a identificarse con ese término popular de nuestro dialecto boricua y a mucha honra.

PUBLICIDAD

“Mientras yo me adaptaba a mi vida en Puerto Rico, mi familia y mis amigos me molestaban con que yo era ‘de la losa’. Pasaron un montón de experiencias que me hicieron darme cuenta de que sí, soy guaynabito, pero que con todo el aprendizaje soy ‘el Guaynabito de Corozal’”, bromeó.

El espectáculo presenta un monólogo que, desde una experiencia personal, aborda temas como el choque cultural entre su crianza en Bogotá y su vida en el campo puertorriqueño.

“¿Qué fue lo que más te chocó y qué te dio material para hacer este nuevo stand up comedy?”, preguntó este rotativo.

“Bañarme a cubito cuando se va el agua y con agua fría, que se vaya la luz, cosas que quizás no pensé que iba a experimentar”, contó Perotti, sobre solo algunas de las muchas situaciones del diario vivir en el campo a las que se ha tenido que acostumbrar.

Otra de las actividades que lo tomó por sorpresa fue experimentar las populares corridas de motoras, eventos que reúnen a cientos de motociclistas y aficionados del motociclismo. “Ahí me di cuenta de que tengo más losa que calle”, dijo entre risas.

Estas vivencias, que comenzaron como simples anécdotas de adaptación, se transformaron con el tiempo en reflexiones más profundas que hoy dan forma a su nueva propuesta humorística.

“Me di cuenta de que yo vivía en una burbujita, y al llegar acá pues me reventaron la burbujita. Aprendí a desarrollarme en muchas otras cosas que me quitan lo guaynabito, porque en mi connotación negativa pensaba que eso no estaba bien. Al final me di cuenta de que nada está bien y nada está mal, simplemente todo depende del ambiente y de las circunstancias. Hay que ser funcional. Todo el mundo debería aprender a bañarse en cubito o cambiar una goma… ese es el trasfondo de este show”, reflexionó.

PUBLICIDAD

Con humor, honestidad y mucha identidad cultural, “El guaynabito de Corozal” promete conectar con el público a través de historias cotidianas que celebran el aprendizaje, la adaptación y la risa como punto de encuentro.

Los boletos para las funciones de “El guaynabito de Corozal” están a la venta en Ticketera.com y en la boletería del Centro de Bellas Artes de Santurce.