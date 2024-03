Gianluca Perotti “El Borimbiano” llena de orgullo patrio el Centro de Bellas Artes de Santurce

“Mi perspectiva de Puerto Rico cambió, Me enamoró darme cuenta de que había campo, que la principal comida no era marítima, su gastronomía, la historia de los indios Taínos. Todo lo que comúnmente no se conoce desde el exterior, eso fue lo que me atrajo y hay que mostrarlo al mundo”, comentó en entrevista exclusiva con El Nuevo Día a finales del mes de enero.