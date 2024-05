Un eslabón cultural la danza puertorriqueña

“Tomé clases de baile desde los 10 años y aprendí saxofón en la Escuela Libre de Música. Todo lo que tuviera que ver con arte, ahí estaba yo. Me encantaba y mis padres siempre me apoyaron, igual que a mi hermano Luis. Me interesé por la danza cuando empecé en la escuela Ponce High. Nos enseñaron en (Administración de) Parques y Recreo, pero la danza solita, no en pareja”, relató la maestra jubilada en artes visuales.