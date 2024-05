Gran variedad de actividades para el Día Internacional de los Museos

Instituto de Cultura Puertorriqueña

El viernes, 17 de mayo, a las 6:00 p.m., se realizará la presentación de “Antología de la poesía Viequense” a cargo de Eli Fontánez y Juan Camacho. La programación continuará el sábado 18 a las 9:00 a.m. con un recorrido guiado por la “Ruta de la Conciencia en la Ciudad Señorial”, a cargo del arquitecto Jorge Ortiz Colom. El recorrido histórico partirá desde el Monumento a la Abolición en Ponce. Ese mismo sábado, a las 10:00 a.m., se llevará a cabo una transmisión simultánea entre varios países vía DX y Vieques Island Amateur Radio Club en el Museo Fuerte Conde de Mirasol en Vieques. Mientras, a las 11:00 a.m., se presentará el ballet folclórico Areyto.