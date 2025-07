Jacky Fontánez tiene casa nueva: “¿Cuándo es el ‘pool party’?”

“Luego de dos años de búsqueda de una nueva propiedad, finalmente se me dio. Gracias a San José Cooperativa por hacer del proceso tedioso uno más, sencillo y personalizado. Creo en que hay que diversificarse y en hacer inversiones inteligentes para seguir creciendo. Siempre es un buen momento para seguir expandiéndose en el área personal y laboral”, compartió la comunicadora el pasado 30 de junio.

View this post on Instagram

“Mi nuevo proyecto. Las cosas toman tiempo y poco a poco he ido construyendo todo lo que he soñado. Esto es solo el principio. Le doy gracias a Dios porque cada sueño que ha puesto en mi corazón, Él me ha guiado para alcanzarlo”, sostuvo.