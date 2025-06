“Esto es fraude”: Jacky Fontánez denuncia nuevo uso falso de su imagen

En julio de 2024, la presentadora Jacky Fontánez se desvinculó de una agencia de viajes denunciada por alegado fraude contra viajeros que realizaron pagos y nunca recibieron los servicios. En aquella ocasión, la coanimadora de “Hoy día Puerto Rico” presentó una carta firmada por el licenciado Edwin Prado con la que estableció que no autorizaba a Pink Travel la utilización de su imagen para promociones de la compañía.

Al acceder a la nota, cuyo enlace e información no le pertenece a este diario, pide a los usuarios datos que podrían comprometer sus finanzas e identidad.

“Usted no ponga ninguna información de su tarjeta, yo no utilizo ningún método de ‘trading’ como se habla aquí, esto es totalmente falso”, advirtió la modelo.

Este tipo de estafa digital es comúnmente conocido como phishing o spoofing . Los delincuentes crean enlaces falsos que imitan el diseño visual de medios reconocidos, como El Nuevo Día , para ganarse la confianza del usuario. Al hacer clic, la persona es dirigida a páginas que solicitan información personal, datos bancarios o credenciales, lo que puede poner en riesgo su identidad o sus finanzas. Por eso, es fundamental verificar siempre que el enlace provenga de la página oficial —como elnuevodia.com — y nunca compartir información confidencial en sitios no verificados.

En sus redes sociales, y a modo explicativo, la presentadora radial aclaró que el enlace de la noticia falsa no es de elnuevodia.com. Asimismo, mostró a sus seguidores cómo debe lucir una nota real de El Nuevo Día en su versión digital.

En entrevista con El Nuevo Día, Fontánez contó que no se había percatado de la difusión de la noticia falsa. “Fueron varias personas conocidas que me enviaron el enlace. Al principio, a mí me dio miedo, incluso, abrirlo, porque tú sabes que muchas veces eso es como para ‘hackear’ tus cuentas”, apuntó.