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El fenómeno Bad Bunny desembarca en Europa con 29 conciertos

La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” pasará por ciudades como Barcelona, Madrid, Londres, Milán, París y Bruselas, entre otras

22 de mayo de 2026 - 11:10 PM

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Bad Bunny en Buenos Aires, Argentina. (Rodrigo Abd)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

Primero fue Puerto Rico, luego le siguió América Latina y Australia, y ahora le toca el turno a Europa. La gira de conciertos “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, de la mega estrella de la música Bad Bunny iniciará hoy, viernes 22 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Lluis Companys de la ciudad de Barcelona, en España.

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Esta segunda fase de esta gira mundial constará de 29 funciones divididas en 12 ciudades y 10 países distintos. En cada una de las ciudades los boletos para los espectáculos se vendieron sumamente rápidos, incluyendo los 10 conciertos que el puertorriqueño dará en el Estadio Riyadh Metropolitano en Madrid, hogar del equipo de fútbol Atlético de Madrid. Solamente en estas 10 funciones se vendieron cerca de 600,000 entradas, según informes de prensa.

El inicio de la gira en Barcelona también coincide con el lanzamiento de su línea de ropa Benito Antonio para la firma española Zara, la misma que le vistió para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero, así como las piezas que lució en la alfombra roja del Met Gala hace unos meses.

La última vez que Bad Bunny se presentó en Europa fue en 2019 con su gira “Most Wanted Tour”. El concierto en Barcelona representa el reinicio de una gira mundial que comenzó el pasado 21 de noviembre en la República Dominicana y que ya visitado países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y México, así como Australia. El concierto final de la gira se llevará a cabo el 22 de julio en Bruselas, Bélgica. En ese momentro, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” finalizará con 57 funciones en total.

Bad Bunny estuvo en Buenos Aires el viernes 13 de febrero en el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. “Estaba loco por volver a mi isla y por volver a la Argentina. Después de dos semanas muy intensas, se los digo desde el fondo de mi corazón, se siente como volver a casa, así que gracias”, expresó el cantante sobre el escenario.Bad Bunny en el River, en Buenos Aires.
1 / 11 | Bad Bunny retoma su gira mundial tras espectáculo en el Super Bowl . Bad Bunny estuvo en Buenos Aires el viernes 13 de febrero en el primero de sus tres shows en el estadio de River Plate en el marco del Debí tirar más fotos World Tour. - Rodrigo Abd

Datos a tener en cuenta:

  • Visitará 10 países
  • Constará de 29 funciones
  • Esta gira histórica representa su primer regreso a los estadios europeos desde 2019, cuando presentó el “Most Wanted Tour”.
  • El grupo puertorriqueño Chuwi abrirá todos los conciertos de la gira, al igual que ocurrió en la gira por América Latina.
  • En esta gira, al igual que en Puerto Rico y el resto de los conciertos por América Latina, estará presente la “Casita”, que se hizo famosa en la residencia en el Coliseo de Puerto Rico y por donde pasaron estrellas de cine, de la música y del deporte.
  • Según el periódico El País, en el puerto de Barcelona, primera parada europea de la gira, recibieron 17 grandes contenedores marítimos con parte del material técnico del espectáculo.
  • En total, la gira recorrerá por Europa 12,175 kilómetros aproximadamente.
  • La visita de Bad Bunny en la capital española coincide con la del papa León XIV, que estará allá entre el 6 y el 12 de junio. La coincidencia ha abierto la puerta a la posibilidad de un posible encuentro entre el líder de la iglesia católica y la figura más importante actualmente dentro del género urbano.
Si bien Bad Bunny ha dominado las listas globales de popularidad, el cantante no ha tenido exactamente el mismo éxito en Brasil, un país notoriamente difícil de conquistar para las estrellas extranjeras debido a la devoción por los artistas nacionales. Pero un cambio que comenzó con su álbum ganador del Grammy “Debí Tirar Más Fotos” podría acelerarse después de sus primeros conciertos en Brasil, programados para el viernes y el sábado en Sao Paulo. “Hoy día todo el mundo conoce todas las canciones, las cantan y se meten de lleno. Normalmente lo pongo en el momento cumbre de la noche. La gente lo pide, incluso en fiestas temáticas de rock o de pop de los 80”.
1 / 10 | FOTOS: Así fue el primer concierto de Bad Bunny en Brasil. Si bien Bad Bunny ha dominado las listas globales de popularidad, el cantante no ha tenido exactamente el mismo éxito en Brasil, un país notoriamente difícil de conquistar para las estrellas extranjeras debido a la devoción por los artistas nacionales. - Andre Penner

La gira europea se dividirá en las siguientes fechas:

  • 22 y 23 de mayo- Barcelona, España, Estadi Olímpic Lluís Companys
  • 26 y 27 de mayo- Lisboa, Portugal, Estádio da Luz
  • 30 de mayo al 15 de junio de 2026- Madrid, España, Riyadh Air Metropolitano
  • 20 y 21 de junio- Düsseldorf, Alemania, Merkur Spiel-Arena
  • 23 y 24 de junio- Arnhem, Países Bajos, GelreDome
  • 27 y 28 de junio- Londres, Reino Unido, Tottenham Hotspur Stadium
  • 1 de julio- Marsella, Francia, Orange Vélodrome
  • 4 y 5 de julio- París, Francia, La Défense Arena
  • 10 y 11 de julio- Estocolmo, Suecia, Strawberry Arena
  • 14 de julio- Varsovia, Polonia, PGE Narodowy
  • 17 y 18 de julio- Milán, Italia, Ippodromo Snai La Maura
  • 22 de julio- Bruselas, Bélgica, King Baudouin Stadium
En video: los mensajes escondidos del show de Bad Bunny en el Super Bowl

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Bad BunnyConciertoEuropaMadridBarcelona
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