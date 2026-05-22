El fenómeno Bad Bunny desembarca en Europa con 29 conciertos
La gira “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” pasará por ciudades como Barcelona, Madrid, Londres, Milán, París y Bruselas, entre otras
22 de mayo de 2026 - 11:10 PM
22 de mayo de 2026 - 11:10 PM
Primero fue Puerto Rico, luego le siguió América Latina y Australia, y ahora le toca el turno a Europa. La gira de conciertos “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour”, de la mega estrella de la música Bad Bunny iniciará hoy, viernes 22 de mayo de 2026 en el Estadio Olímpico Lluis Companys de la ciudad de Barcelona, en España.
Esta segunda fase de esta gira mundial constará de 29 funciones divididas en 12 ciudades y 10 países distintos. En cada una de las ciudades los boletos para los espectáculos se vendieron sumamente rápidos, incluyendo los 10 conciertos que el puertorriqueño dará en el Estadio Riyadh Metropolitano en Madrid, hogar del equipo de fútbol Atlético de Madrid. Solamente en estas 10 funciones se vendieron cerca de 600,000 entradas, según informes de prensa.
El inicio de la gira en Barcelona también coincide con el lanzamiento de su línea de ropa Benito Antonio para la firma española Zara, la misma que le vistió para su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl en febrero, así como las piezas que lució en la alfombra roja del Met Gala hace unos meses.
La última vez que Bad Bunny se presentó en Europa fue en 2019 con su gira “Most Wanted Tour”. El concierto en Barcelona representa el reinicio de una gira mundial que comenzó el pasado 21 de noviembre en la República Dominicana y que ya visitado países como Chile, Argentina, Brasil, Perú, Colombia, Costa Rica y México, así como Australia. El concierto final de la gira se llevará a cabo el 22 de julio en Bruselas, Bélgica. En ese momentro, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour” finalizará con 57 funciones en total.
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