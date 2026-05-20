De Puerto Rico a Europa: Chuwi abrirá “shows” de Bad Bunny en la gira por el Viejo Continente

Hace apenas unos años, subirse a un escenario frente a miles de personas alrededor del mundo parecía para los integrantes de Chuwi un sueño distante, casi inalcanzable. Hoy, sin embargo, la agrupación puertorriqueña atraviesa uno de los momentos más vibrantes de su aún joven carrera, con experiencias que han transformado esa ilusión en una realidad que supera muchas de sus propias expectativas.

Tras su participación en “WELTiTA”, tema del álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS de Bad Bunny, y luego de integrar las 31 funciones de la residencia “No me quiero ir de aquí” en el Coliseo de Puerto Rico, la banda, compuesta por los hermanos Wilfedo, Lorén y Wester Aldarondo Torres, junto a Adrián López Soto, ha dado un salto a escenarios internacionales junto al artista. Este ascenso ocurre mientras, en paralelo, continúan forjando su propio camino con una gira independiente por Estados Unidos, consolidando así su identidad musical más allá de las grandes tarimas.

De hecho, hoy se supo que Chuwi, al igual que ocurrió en los conciertos de Bad Bunny en América Latina y Australia, será el acto de apertura en la segunda fase de la gira del artista que comenzará el 22 de mayo en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Barcelona.

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“Nunca hemos tocado en Europa, por lo que va a ser algo brutal. Va a ser un experimento súper interesante para nosotros”, explicó Wilfredo “Willy” Aldarondo, quien toca el bajo y canta, además de ser uno de los productores musicales y compositores de la agrupación. “Igual que ocurrió en Brasil y Australia, que eran países con otro idioma y otra cultura, esto va a ser algo sumamente diferente, ya que ningún país acá tiene nada en común con Latinoamérica o el Caribe. Pero estamos muy expentantes de ver cómo el público responde a nuestra música”.

Gran experiencia

Esta sensación es una a la que ya están acostumbrado, gracias a que estos jóvenes de Isabela y Mayagüez abrieron los 27 conciertos de Bad Bunny por toda América Latina y Australia que comenzó el el 21 de noviembre de 2025 en Santo Domingo, República Dominicana. “Las primeras veces que subimos a cantar al escenario, nos causó un montón de horror y miedo ver a 70,000 personas de frente a nosotros esperando que empezáramos a tocar”, recordó el mayor de los Aldarondo. “Pero, según pasaron las fechas, nos fuimos acostumbrando. Al final siempre hay un poquito de ‘shock’ inicial cuando te trepas en la tarima y ves un estadio lleno. Pero era más fácil contener los nervios, porque ya lo hemos hecho muchas veces”.

El impacto de llevar su sonido a países tan distintos, marcado por elementos como la bomba y plena, y otros ritmos latinos, también dejó huella en la banda. “Para nosotros es un honor poder llevar nuestro sonido a rincones de la tierra que nunca nos hubiésemos imaginado que iba a sonar”, añadió el músico. “Es extremadamente validante para nosotros, porque la recepción en esos países ha sido bien bonita, donde nos han dado cariño y amor. Obviamente, muchas personas no se saben las canciones de nosotros, pero el final del set de seis o siete canciones nos aplauden mucho y hasta nos piden otra canción. Es una cosa bien loca, porque son personas que nunca nos habían escuchado”.

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Gira por Estados Unidos

Todo lo contrario ha ocurrido por las pasadas cuatro semanas, donde los intérpretes de canciones como “Tíkiri” y “Escúchame” han visitado un sinnúmero de ciudades en Estados Unidos con su gira “Primavera Tour”. Los espectáculos comenzaron el pasado 16 de abril en San Diego, California, y han tocado en ‘venues’ acogedores en ciudades como Tucson, Phoenix, Las Vegas, Los Ángeles, Santa Ana, San Francisco, El Paso, Chicago, Toronto (Canadá), Nueva York, Washington DC, Pittsboro (North Carolina), Tampa, Miami, y cerrando en Orlando el 16 de mayo.

“En este caso, tocamos entre una hora y cuarto, a una hora y media y hacemos prácticamente todo el repertorio que tenemos hasta ahora. La diferencia entre nuestro tour y el de Bad Bunny, obviamente, es gigantesca”, explicó Willy. “Por ejemplo, mientras que con el tour de Bad Bunny había una logística inmensa, este tour por Estados Unidos es responsabilidad cien por ciento de nosotros. Somos un equipo de ocho corriendo todo y nos toca hacer de todo, desde montar y desmontar instrumentos, hasta movilizarnos de ciudad en ciudad, entre muchos otros detalles”.

Los trayectos en carretera también se volvieron parte esencial de la experiencia, donde hubo varios tramos en los que manejaron hasta siete horas, haciendo paradas en distintos lugares para estirar las piernas o comer. “Fue cansón y estábamos súper exhaustos, pero a la misma vez fue bien divertido. Es una experiencia diferente, donde uno comparte más de lo habitual, pero que, en realidad, nos va uniendo a todos como equipo”, destacó Aldarondo.

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Según el joven, la ciudad de Chicago tuvo un significado especial para la agrupación, ya que fue la primera ciudad que tocaron fuera de Puerto Rico hace unos años, y ya tenían amistades allí. Mientras que en Nueva York sintieron una conexión intensa debido a la gran cantidad de puertorriqueños que viven allí.

La agrupación Chuwi tuvo dos presentaciones 'sold out' en la Ciudad de Nueva York, durate su "Primavera Tour". (Suministrada)

“En otro momento, mientras estuvimos en Toronto, estaba caminando en la calle varias horas antes del concierto y me paró una pareja de puertorriqueños que viven en Canadá y que habían manejado tres horas para vernos”, añadió el bajista. “Primero, me sorprendió que hubieran guiado tanto para vernos solo a nosotros, pero también el hecho de que vivieran aquí en Canadá. Pero no fueron los únicos. En el ‘show’ vimos como 10 banderas de Puerto Rico en el público. Fue algo bien loco”.

Expectativas de futuro

En paralelo a las giras, Chuwi continúa trabajando en un nuevo álbum que ya está a punto de completarse, algo que ayudará a solidificar aún más este proyecto musical que nació en el oeste de la isla y que se ha ido expandiendo con el paso del tiempo. “Mi deseo es seguir llevando la música del Caribe a niveles cada vez más altos, para que alcance a más personas fuera de Latinoamérica y la región”, mencionó Aldarondo. “También me gustaría que nos convirtamos en una plataforma más grande, capaz de utilizarse para el bien y para impulsar iniciativas que vayan más allá de la música, en beneficio de la comunidad y el cambio social”.