Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
26 de septiembre de 2025
86°nubes rotas
EntretenimientoMúsica
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Chuwi lleva el sabor boricua al “Tiny Desk” de NPR

La agrupación puertorriqueña debutó en esta serie musical como parte de la programación especial por el Mes de la Herencia Hispana

26 de septiembre de 2025 - 4:34 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Lorén Aldarondo, al centro, es la vocalista principal del grupo puertorriqueño Chuwi, quienes formaron parte del "Tiny Desk" de NPR.
Lorén Aldarondo, al centro, es la vocalista principal del grupo puertorriqueño Chuwi, quienes formaron parte del "Tiny Desk" de NPR. (Captura)
Francisco Javier Díaz
Por Francisco Javier Díaz
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidafrancisco.diaz@gfrmedia.com

San Juan, Puerto Rico - Este pasado jueves, 25 de septiembre, la agrupación puertorriqueña Chuwi fue la protagonista del más reciente episodio de la serie “Tiny Desk”, producido por la organización National Public Radio (NPR), con sede en Washington DC.

RELACIONADAS

Recién concluido su participación en la residencia de Bad Bunny, “No me quiero ir de aquí”, llevada a cabo por tres meses consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, el grupo compuesto por cuatro jóvenes puertorriqueños comienzan una nueva etapa en sus carreras. Esta presentación es un paso más para mostrar su talento y expandir la cantidad de seguidores que han ganado en los pasados meses.

La presentación de Chuwi en el “Tiny Desk” arranca con “Falta algo”, un tema rápido y juguetón. El resto de los temas que interpretaron fueron “Tikiri”, “Tierra”, “Guerra” y “Chuwi Navidades en Cataño”.

La banda, con Lorén Aldarondo como voz principal, es un colectivo de familiares y amigos que proviene de Isabela y Mayagüez. Los músicos Wilfredo “Willy” Aldarondo (voz, bajo, tres cubano y percusión), Wester Aldarondo (teclados, piano y percusión) y Adrián López (percusión). Fueron acompañados en esta ocasión por otros músicos como y Jorge Gabriel López (percusión) y Jan Angelo Marrero Báez (corno francés). Además, contaron con el apoyo vocal de Abneris Jasmín y Carolina A. López Soto.

Esta presentación forma parte de la programación NPR Music dedicado al Mes de la Herencia Hispana, que se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre, donde se celebrará a artistas de toda la diáspora latina con la serie “El Tiny”. Curada y producida por los copresentadores de Alt.Latino, Félix Contreras y Anamaria Sayre, esta serie especial destaca la rica diversidad de la latinidad en la música.

La agrupación Chuwi, está compuesta, desde la izquierda, por Adrián López, Wester Aldarondo, Willy Aldarondo y Lorén Aldarondo.
La agrupación Chuwi, está compuesta, desde la izquierda, por Adrián López, Wester Aldarondo, Willy Aldarondo y Lorén Aldarondo. (Carlos Rivera Giusti/Staff)

Otros artistas latinos que han formado parte de esta serie este año incluyen a Fito Páez (15 de septiembre); Luiza Brina (17 de septiembre); Lido Pimienta (19 de septiembre); Carlos Vives (23 de septiembre); Chuwi (25 de septiembre); Adrián Quesada (30 de septiembre); Rubio (2 de octubre); 31 Minutos (6 de octubre); Macario Martinez (8 de octubre); Gloria Estefan (10 de octubre); y Silvana Estrada (15 de octubre).

Ivy Queen. La “Reina del Reggaetón” se presentó en octubre de 2023 como parte de las presentaciones de la National Public Radio (NPR) para el Mes de la Herencia Latina y cantó grandes éxitos como “La vida es así”, “Menor que yo”, “Reza por mí” y “Quiero bailar”. Kany García. La cantautora puertorriqueña realizó el “Tiny Desk” en julio de 2023 y cantó los temas: “Para Siempre”, “Búscame”, “Mundo Inventado” y “DPM (De Pxta Madre)”.Lorén Aldarondo, al centro, es la vocalista principal del grupo puertorriqueño Chuwi, quienes formaron parte del "Tiny Desk" de NPR.
1 / 10 | Estos son los boricuas que se han presentado en “Tiny Desk”. Ivy Queen. La “Reina del Reggaetón” se presentó en octubre de 2023 como parte de las presentaciones de la National Public Radio (NPR) para el Mes de la Herencia Latina y cantó grandes éxitos como “La vida es así”, “Menor que yo”, “Reza por mí” y “Quiero bailar”. - Youtube
Tags
Música autóctonaMúsica caribeña
ACERCA DEL AUTOR
Francisco Javier Díaz
Francisco Javier DíazArrow Icon
Francisco Javier Díaz trabaja en El Nuevo Día desde febrero de 1999, cuando formó parte de la publicación semanal "TV al Día". Unos meses más tarde, pasó a ser parte del...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 26 de septiembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Entretenimiento
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: