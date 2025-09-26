Chuwi lleva el sabor boricua al “Tiny Desk” de NPR
La agrupación puertorriqueña debutó en esta serie musical como parte de la programación especial por el Mes de la Herencia Hispana
26 de septiembre de 2025 - 4:34 PM
26 de septiembre de 2025 - 4:34 PM
San Juan, Puerto Rico - Este pasado jueves, 25 de septiembre, la agrupación puertorriqueña Chuwi fue la protagonista del más reciente episodio de la serie “Tiny Desk”, producido por la organización National Public Radio (NPR), con sede en Washington DC.
Recién concluido su participación en la residencia de Bad Bunny, “No me quiero ir de aquí”, llevada a cabo por tres meses consecutivos en el Coliseo de Puerto Rico, el grupo compuesto por cuatro jóvenes puertorriqueños comienzan una nueva etapa en sus carreras. Esta presentación es un paso más para mostrar su talento y expandir la cantidad de seguidores que han ganado en los pasados meses.
La presentación de Chuwi en el “Tiny Desk” arranca con “Falta algo”, un tema rápido y juguetón. El resto de los temas que interpretaron fueron “Tikiri”, “Tierra”, “Guerra” y “Chuwi Navidades en Cataño”.
La banda, con Lorén Aldarondo como voz principal, es un colectivo de familiares y amigos que proviene de Isabela y Mayagüez. Los músicos Wilfredo “Willy” Aldarondo (voz, bajo, tres cubano y percusión), Wester Aldarondo (teclados, piano y percusión) y Adrián López (percusión). Fueron acompañados en esta ocasión por otros músicos como y Jorge Gabriel López (percusión) y Jan Angelo Marrero Báez (corno francés). Además, contaron con el apoyo vocal de Abneris Jasmín y Carolina A. López Soto.
Esta presentación forma parte de la programación NPR Music dedicado al Mes de la Herencia Hispana, que se llevará a cabo del 15 de septiembre al 15 de octubre, donde se celebrará a artistas de toda la diáspora latina con la serie “El Tiny”. Curada y producida por los copresentadores de Alt.Latino, Félix Contreras y Anamaria Sayre, esta serie especial destaca la rica diversidad de la latinidad en la música.
Otros artistas latinos que han formado parte de esta serie este año incluyen a Fito Páez (15 de septiembre); Luiza Brina (17 de septiembre); Lido Pimienta (19 de septiembre); Carlos Vives (23 de septiembre); Chuwi (25 de septiembre); Adrián Quesada (30 de septiembre); Rubio (2 de octubre); 31 Minutos (6 de octubre); Macario Martinez (8 de octubre); Gloria Estefan (10 de octubre); y Silvana Estrada (15 de octubre).
Las noticias explicadas de forma sencilla y directa para entender lo más importante del día.
Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: