¿Niña o niño?: Migbelis Castellanos revela el género de su segundo bebé

En el mes de marzo, la animadora venezolana Migbelis Castellanos, confirmó que estaba a la espera de su segundo bebé, apenas a un año de haber recibido a su primogénito Caden, fruto de su matrimonio con Jason Unanue.

Ahora, durante una transmisión del programa “Desiguales”, de Univision, del cual forma parte, compartió con sus compañeras y con el público el género de esta nueva bendición que viene en camino.

En una dinámica con sus compañeras Amara La Negra, Adamari López, Karina Banda y Sherlyn González, quienes desde el inicio manifestaron su deseo de que fuera niño o niña, la exreina de belleza les regaló un cupcake a cada una.

Sin embargo, no se trataba de un cupcake cualquiera. El popular dulce contenía en su relleno una crema del color que indicaba el género y, al morderlo, salió nada más y nada menos que el color rosado. De esta manera, se dio a conocer que la zuliana tendría una niña.

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Castellanos y Unanue han construido una relación que ha enamorado a todo el público. Su historia avanzó rápidamente, consolidándose con su compromiso y posterior boda en 2024.