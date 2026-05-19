Cancelan el concierto de Chambao en el Teatro de la UPR

El equipo de producción de César Sainz informó, hoy, martes, la cancelación del concierto de Chambao en el Teatro Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

El grupo musical originario de Málaga en España no podrá presentarse en la isla, debido a la situación actual de la Universidad de Puerto Rico que comenzó una huelga el pasado a 27 de abril de 2026. Esta semana, la huelga llegó a su fin tras ratificarse los acuerdos preliminares entre el liderato estudiantil con la rectora Mayra Charriez Cordero.

Pese a esto y que hoy, martes, se reabrieron los portones del recinto riopedrense, la producción del espectáculo señaló que “por motivos de incertidumbre de la huelga en la UPR y referente a la disponibilidad del Teatro Universidad de Puerto Rico el concierto de Chambao pautado para este viernes 22 de mayo está cancelado”, reza el comunicado.

La producción confía en poder anunciar la nueva fecha del concierto de Chambao y el lugar dónde se presentará.