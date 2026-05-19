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Cancelan el concierto de Chambao en el Teatro de la UPR

Aunque la huelga de estudiantes culminó esta semana en Río Piedras, la producción optó por un cambio de fecha

19 de mayo de 2026 - 3:39 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chambao está liderada por la vocalista La Mari. (Suministrada)
Damaris Hernández Mercado
Por Damaris Hernández Mercado
Periodista de Entretenimiento y Estilos de Vidadamaris.hernandez@gfrmedia.com

El equipo de producción de César Sainz informó, hoy, martes, la cancelación del concierto de Chambao en el Teatro Universidad de Puerto Rico en Río Piedras.

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El grupo musical originario de Málaga en España no podrá presentarse en la isla, debido a la situación actual de la Universidad de Puerto Rico que comenzó una huelga el pasado a 27 de abril de 2026. Esta semana, la huelga llegó a su fin tras ratificarse los acuerdos preliminares entre el liderato estudiantil con la rectora Mayra Charriez Cordero.

Pese a esto y que hoy, martes, se reabrieron los portones del recinto riopedrense, la producción del espectáculo señaló que “por motivos de incertidumbre de la huelga en la UPR y referente a la disponibilidad del Teatro Universidad de Puerto Rico el concierto de Chambao pautado para este viernes 22 de mayo está cancelado”, reza el comunicado.

La producción confía en poder anunciar la nueva fecha del concierto de Chambao y el lugar dónde se presentará.

La producción comunicó, además, que los boletos comprados serán reembolsados automáticamente a través de Ticketera.

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UPRRecinto de Río Piedras de la UPRConcierto
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Natural de Naranjito, Damaris Hernández Mercado inició labores en la industria de las comunicaciones en Puerto Rico en 2000. Ha laborado por más de dos décadas para El Nuevo Día de...
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