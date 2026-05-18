Estudiantes ratifican acuerdos: fin a la huelga en el Recinto de Río Piedras de la UPR

Los estudiantes del Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico (UPR) ratificaron este lunes los acuerdos preliminares que había alcanzado parte del liderato estudiantil con la rectora Mayra Charriez Cordero, y de esa manera, pusieron fin de inmediato a la huelga indefinida que mantuvo esa unidad cerrada alrededor de tres semanas.

“Sí, se acabó (la huelga). Durante el día de hoy (lunes), ratificamos los preacuerdos. Por lo tanto, se convirtieron ya en acuerdos finales entre la rectoría y los estudiantes. En las próximas 48 horas, estaremos reabriendo (el recinto) porque, obviamente, estamos recogiendo, limpiando. Pero, en o antes de 48 horas, ya va a estar todo desalojado”, manifestó Marina Rodríguez Seguí, portavoz del Movimiento Estudiantil en Río Piedras, en entrevista telefónica con El Nuevo Día.

De igual forma, la rectora anunció la reapertura de los portones del recinto mediante una carta circular.

“Con gran entusiasmo, debo notificarle a nuestra comunidad universitaria que el estudiantado, reunido en el día de hoy, 18 de mayo, determinó ratificar los acuerdos suscritos el pasado 13 de mayo. Esta decisión pone fin al proceso de obstaculización de los accesos al Recinto y marca el inicio de una nueva etapa de diálogo, convivencia y retorno regular de las operaciones del Recinto”, manifestó Charriez Cordero, en la comunicación de dos páginas.

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“A partir de mañana, 19 de mayo, nuestros portones estarán abiertos para recibir nuevamente a nuestra comunidad universitaria y al pueblo de Puerto Rico”, abundó la funcionaria.

La rectora agradeció, en el escrito, a la presidenta universitaria, Zayira Jordán Conde, por permitirle “sostener un diálogo en ánimo de atender las preocupaciones y peticiones del estudiantado”. Detalló que la administración del recinto se comprometió en nueve puntos con el liderato estudiantil, mientras que, a cambio, los alumnos garantizarían que dejarían sin efecto la paralización de labores y la obstaculización de las entradas al campus.

Los entendidos alcanzados incluyen el que la administración universitaria no tome represalias contra estudiantes que hayan participado en las paralizaciones, así como apoyar y emitir expresiones endosando el Proyecto de la Cámara 1201, que busca incrementar el presupuesto universitario de forma escalonada con el fin de regresar a la fórmula del 9.6% establecida en la Ley Universitaria (Ley 2-1966).

También incluyen establecer gestiones para aumentar donaciones al proyecto denominado como Comedor Estudiantil y, a largo plazo, destinar hasta un 3% de los ingresos generados por concesionarios futuros que vayan a un fondo de apoyo alimentario y/o garantizar que concesionarios provean una cantidad diaria de almuerzos y meriendas gratuitas.

Mientras en Río Piedras cesa la huelga, en el Recinto Universitario de Mayagüez (RUM) volvieron a clausurar algunos portones como parte de la manifestación en reclamo de la renuncia de Jordán Conde, del rector interino de esa unidad, Miguel Muñoz, y que se asignen más recursos para el funcionamiento de la institución.

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La situación fue denunciada, temprano este lunes, por la administración universitaria.

“Durante las gestiones realizadas en el portón de Física, estudiantes confrontaron a miembros de la Guardia Universitaria mientras se intentaba cumplir con las determinaciones judiciales relacionadas con la apertura de accesos al Recinto”, indicó Muñoz, mediante un comunicado de prensa.

La semana pasada, el juez Tomás Báez Collado, del Tribunal de Mayagüez, ordenó que se tienen que reabrir los accesos a ese recinto. Los ocho portones del campus habían sido cerrados o bloqueados por el sector estudiantil, estableció el juez, como parte de una manifestación indefinida desde el 13 de abril.

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