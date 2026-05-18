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Bajo investigación un altercado entre un motociclista y una ciclista en Vega Baja

La ciclista alegó que el hombre la insultó antes de cruzársele por el camino y caerse a causa de la maniobra

18 de mayo de 2026 - 6:08 PM

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Las ciclistas se lograron refugiar en la residencia de unas personas en Vega Baja tras el altercado. (Shutterstock)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Un motociclista que presuntamente intentó agredir a un ciclista en Vega Baja, en un incidente captado en video y que se volvió viral en las redes sociales, podría enfrentar cargos.

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Según la portavoz de prensa del Departamento de Justicia, Astrid Matos, el caso actualmente es investigado por la Policía de Puerto Rico y la Fiscalía de Bayamón para una posible radicación de cargos.

En el video viral, compartido en la cuenta de Valeria Sofía de la red social de Facebook, se ve como el motociclista le dirige unas palabras a una ciclista antes de cruzársele en su camino y aparentar darle una patada.

Posteriormente, el hombre supuestamente impactó una acera, perdiendo el control de la motora y cayendo al pavimento.

“Tremendo susto y experiencia malísima hemos pasado hoy mis dos compañeros de ruta y yo. Estábamos por Vega Baja cuando se nos pega por primera vez un individuo en motora a gritarnos que nos salgamos de la calle que estamos en el medio. Lo cual no era cierto porque mi compañero y yo íbamos en la dirección correcta, pegados a la derecha de la carretera. Luego procede a pasarnos por el lado nuevamente, virar atrás de nosotros y volvernos a gritar palabras que no logramos escuchar. Por tercera vez vira al frente, nos pasa por el lado, vuelve a virar atrás y cuando nos pasa por TERCERA VEZ (captado en video) por el lado procede a gritarnos, amenazarnos y a mi me trata de patear para tumbar de la bicicleta, acto que no tuvo éxito y él terminó estrellándose en el poste mas al frente”, escribió la mujer en la publicación.

Tras el incicente, los ciclistas entraron a una urbanización cercana para esconderse porque el individuo se montó en su motora.

“Nuestro primer pensamiento fue: ‘este tipo va a virar a buscarnos, pero armado’. Logramos escondernos en una casa de una amable señora que nos abrió sus puertas, realizamos una querella y regresamos en un auto a nuestro hogar”, agregó la fémina.

En entrevista por Noticentro (Wapa TV), el abogado del motociclista, Roberto Rodríguez Cintrón, expresó que su cliente “se asustó y se cayó” porque los ciclistas presuntamente sacaron algo de su bolsillo y le apuntaron.

“Se cae porque lo amenazan. Él sintió que lo estaban amenazando... Sacó alguien algo del bolsillo y obviamente se asustó. Uno está en motorita, es una motorita de esas 250, ¿no se va a caer? ¿no va a perder el control? Levanta el pie cualquiera pensando que le van a pegar un tiro", dijo Rodríguez Cintrón.

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Breaking NewsMotorasCiclistaVega Baja
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
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