Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasLocales
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

¿Se irá el agua? Reparación en tubería de la AAA podría afectar servicio en varias zonas de San Juan

Los trabajos comenzarán en la noche del martes, 19 de mayo

18 de mayo de 2026 - 4:52 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los sectores afectados que podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras de agua son Condado, Miramar, Santurce, Ocean Park, Isla Verde y comunidades adyacentes (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Richard I. Colón Badillo
Por Richard I. Colón Badillo
Periodista de Breaking Newsrichard.colon@gfrmedia.com

Abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en San Juan podrían ver su servicio de agua afectado esta semana debido a un trabajo de reparación en una tubería de 24 pulgadas en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce.

RELACIONADAS

Según un comunicado de prensa, los sectores que podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras de agua son Condado, Miramar, Santurce, Ocean Park, Isla Verde y comunidades adyacentes. Los trabajos comenzarán a las 8:00 p.m. del martes, 19 de mayo, y se extenderán hasta aproximadamente las 4:00 a.m. del miércoles, 20 de mayo; esto con el fin de “minimizar el impacto en la actividad económica del área“, de acuerdo a la AAA.

El director ejecutivo de la Región Metro de la agencia, José Rivera Ortiz, dijo que “estas labores son necesarias para continuar protegiendo nuestra infraestructura y atender de manera preventiva situaciones que podrían provocar interrupciones mayores en el servicio. Nuestro personal trabajará de forma continua para completar la reparación en el menor tiempo posible”.

La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona.Miles de galones de agua se han perdido durante el incidente, que es atendido por brigadas de la AAA.Abonados de los sectores de Condado, Miramar, Viejo San Juan y áreas de la Avenida Kennedy, en San Juan, podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras en el servicio de agua potable mientras se estabiliza el sistema.
1 / 9 | Mira las imágenes: personal de la AAA atiende avería en la avenida Kennedy. La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona. - Carlos Rivera Giusti/Staff

El funcionario destacó que, una vez concluida la reparación, el sistema entrará en una fase de recuperación paulatina, por lo que algunos abonados podrían continuar experimentando bajas presiones o interrupciones temporeras mientras el sistema completa su recuperación.

Asimismo, la AAA aseguró que se mantiene “en comunicación y coordinación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de San Juan para la distribución de agua potable a través de camiones oasis en las comunidades que así lo requieran”, aunque, al momento, no han provisto mayores detalles.

Eventos previos

El pasado 13 de mayo, la rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la PR-2, en la avenida Kennedy, afectó el servicio de agua potable de unos 11,200 abonados.

Zona donde se registró una rotura en la tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) localizada dentro de un socavón aledaño a la urbanización Rexville, en la carretera PR 167. Cerca de 33,000 abonados resultaron afectados.El restablecimiento será paulatino, comenzando en horas de la noche, y se espera que el suministro continúe normalizándose durante el viernes.
1 / 9 | Socavón provoca rotura de tubería de la AAA que deja miles sin agua potable. Zona donde se registró una rotura en la tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) localizada dentro de un socavón aledaño a la urbanización Rexville, en la carretera PR 167. - Carlos Rivera Giusti/Staff

Previo a esto, el 11 de mayo, varias zonas en San Juan, Carolina y Trujillo Alto también enfrentaron problemas en sus servicios debido a trabajos de limpieza en una tubería de succión de la represa Carraízo.

El 27 de abril, Hatillo reportó un estado de emergencia con 6,500 familias que quedaron sin servicio de agua por casi una semana, aunque, posteriormente, la AAA indicó que se trataba de 250 personas sin servicio.

Tags
Breaking NewsAAAagua potableSan JuanMetro
ACERCA DEL AUTOR
Richard I. Colón Badillo
Richard I. Colón BadilloArrow Icon
Periodista con especial énfasis en temas de Noticias y policiacas. Ha laborado para Noticel, El Vocero y, ahora, El Nuevo Día. Como parte de la cobertura de eventos noticiosos del diario,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
lunes, 18 de mayo de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: