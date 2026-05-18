¿Se irá el agua? Reparación en tubería de la AAA podría afectar servicio en varias zonas de San Juan
Los trabajos comenzarán en la noche del martes, 19 de mayo
18 de mayo de 2026 - 4:52 PM
18 de mayo de 2026 - 4:52 PM
Abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en San Juan podrían ver su servicio de agua afectado esta semana debido a un trabajo de reparación en una tubería de 24 pulgadas en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce.
Según un comunicado de prensa, los sectores que podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras de agua son Condado, Miramar, Santurce, Ocean Park, Isla Verde y comunidades adyacentes. Los trabajos comenzarán a las 8:00 p.m. del martes, 19 de mayo, y se extenderán hasta aproximadamente las 4:00 a.m. del miércoles, 20 de mayo; esto con el fin de “minimizar el impacto en la actividad económica del área“, de acuerdo a la AAA.
El director ejecutivo de la Región Metro de la agencia, José Rivera Ortiz, dijo que “estas labores son necesarias para continuar protegiendo nuestra infraestructura y atender de manera preventiva situaciones que podrían provocar interrupciones mayores en el servicio. Nuestro personal trabajará de forma continua para completar la reparación en el menor tiempo posible”.
El funcionario destacó que, una vez concluida la reparación, el sistema entrará en una fase de recuperación paulatina, por lo que algunos abonados podrían continuar experimentando bajas presiones o interrupciones temporeras mientras el sistema completa su recuperación.
Asimismo, la AAA aseguró que se mantiene “en comunicación y coordinación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de San Juan para la distribución de agua potable a través de camiones oasis en las comunidades que así lo requieran”, aunque, al momento, no han provisto mayores detalles.
El pasado 13 de mayo, la rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la PR-2, en la avenida Kennedy, afectó el servicio de agua potable de unos 11,200 abonados.
Previo a esto, el 11 de mayo, varias zonas en San Juan, Carolina y Trujillo Alto también enfrentaron problemas en sus servicios debido a trabajos de limpieza en una tubería de succión de la represa Carraízo.
El 27 de abril, Hatillo reportó un estado de emergencia con 6,500 familias que quedaron sin servicio de agua por casi una semana, aunque, posteriormente, la AAA indicó que se trataba de 250 personas sin servicio.
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