¿Se irá el agua? Reparación en tubería de la AAA podría afectar servicio en varias zonas de San Juan

Abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) en San Juan podrían ver su servicio de agua afectado esta semana debido a un trabajo de reparación en una tubería de 24 pulgadas en la avenida Roberto H. Todd, en Santurce.

Según un comunicado de prensa, los sectores que podrían experimentar desde bajas presiones hasta interrupciones temporeras de agua son Condado, Miramar, Santurce, Ocean Park, Isla Verde y comunidades adyacentes. Los trabajos comenzarán a las 8:00 p.m. del martes, 19 de mayo, y se extenderán hasta aproximadamente las 4:00 a.m. del miércoles, 20 de mayo; esto con el fin de “minimizar el impacto en la actividad económica del área“, de acuerdo a la AAA.

El director ejecutivo de la Región Metro de la agencia, José Rivera Ortiz, dijo que “estas labores son necesarias para continuar protegiendo nuestra infraestructura y atender de manera preventiva situaciones que podrían provocar interrupciones mayores en el servicio. Nuestro personal trabajará de forma continua para completar la reparación en el menor tiempo posible”.

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1 / 9 | Mira las imágenes: personal de la AAA atiende avería en la avenida Kennedy. La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 9 Mira las imágenes: personal de la AAA atiende avería en la avenida Kennedy La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

El funcionario destacó que, una vez concluida la reparación, el sistema entrará en una fase de recuperación paulatina, por lo que algunos abonados podrían continuar experimentando bajas presiones o interrupciones temporeras mientras el sistema completa su recuperación.

Asimismo, la AAA aseguró que se mantiene “en comunicación y coordinación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) del Municipio de San Juan para la distribución de agua potable a través de camiones oasis en las comunidades que así lo requieran”, aunque, al momento, no han provisto mayores detalles.

Eventos previos

El pasado 13 de mayo, la rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la PR-2, en la avenida Kennedy, afectó el servicio de agua potable de unos 11,200 abonados.

1 / 9 | Socavón provoca rotura de tubería de la AAA que deja miles sin agua potable. Zona donde se registró una rotura en la tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) localizada dentro de un socavón aledaño a la urbanización Rexville, en la carretera PR 167. - Carlos Rivera Giusti/Staff 1 / 9 Socavón provoca rotura de tubería de la AAA que deja miles sin agua potable Zona donde se registró una rotura en la tubería de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) localizada dentro de un socavón aledaño a la urbanización Rexville, en la carretera PR 167. Carlos Rivera Giusti/Staff Compartir

Previo a esto, el 11 de mayo, varias zonas en San Juan, Carolina y Trujillo Alto también enfrentaron problemas en sus servicios debido a trabajos de limpieza en una tubería de succión de la represa Carraízo.