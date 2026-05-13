Avería en tubo de la AAA en la avenida Kennedy afecta a sectores de San Juan

1 / 9 Mira las imágenes: personal de la AAA atiende avería en la avenida Kennedy

La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la avenida Kennedy, en el lado de la vía que discurre de San Juan a Guaynabo, podría afectar a más de 11,200 abonados en la zona.

Carlos Rivera Giusti/Staff