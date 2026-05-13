Avería en tubo de la AAA en la avenida Kennedy afecta a sectores de San Juan
La corporación pública indicó que las labores de reparación podrían tomar entre ocho a 10 horas
13 de mayo de 2026 - 7:49 PM
13 de mayo de 2026 - 7:49 PM
La rotura de una línea de distribución de agua de 36 pulgadas de diámetro, ubicada a lo largo de la carretera PR-2 (avenida Kennedy) podría afectar a más de 11,200 abonados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA) entre este miércoles y parte del jueves.
El director ejecutivo de la Región Metro, José Rivera Ortiz, explicó, en declaraciones escritas, que la avería surgió luego que una brigada del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) que realizaba labores de limpieza en un mangle accidentalmente impactó una conexión (ventosa) entre la línea y el sistema principal de tubería.
El funcionario explicó que una ventosa es un dispositivo utilizado en los sistemas de acueductos para liberar o admitir aire dentro de las tuberías, evitando problemas como acumulación de aire, vacíos en la línea y reducción en el flujo de agua.
“Brigadas de la Región Metro de la AAA se encuentran desde horas de la tarde trabajando en la reparación de la avería, labores que podrían tomar entre ocho a 10 horas en completarse”, añadió Rivera Ortiz.
Para poder realizar los trabajos de reparación de manera segura, y para controlar el flujo de agua en el sistema, la AAA indicó que fue necesario cerrar las válvulas en el área afectada. Como resultado, abonados de los sectores de Condado, Miramar, el Viejo San Juan y áreas de la Avenida Kennedy podrían experimentar desde baja presión hasta interrupciones temporeras.
“El equipo operacional de la Región Metro se encuentra en el lugar, trabajando sin descanso, para completar la reparación en el menor tiempo posible y restablecer el servicio a las comunidades afectadas. Nuestro compromiso es atender esta situación con la mayor urgencia y minimizar el impacto a nuestros abonados”, expresó Rivera Ortiz.
La AAA indicó que se mantiene en comunicación con la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (OMME) de San Juan para coordinar el suplido de agua potable mediante camiones cisterna a las comunidades afectadas que así lo soliciten. Los ciudadanos pueden solicitar el servicio llamando directamente a la OMME de San Juan al 787-480-2222.
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